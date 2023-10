Ansaldo, il ministro Urso rassicura Genova: “Green Tech a Trieste? Niente paura, rafforzerà l’azienda”

Genova. L’ipotesi di avviare la produzione di Ansaldo Green Tech a Trieste “non deve spaventare alcuno, anzi, in una logica di maggiore capacità industriale e internazionalizzazione, se andasse in porto come noi ci auguriamo, sarebbe un elemento di rafforzamento della capacità competitiva che non sarebbe affatto sostitutiva di quello che fa l’azienda in Liguria in stabilimenti così storici, per i quali governo darà massimo impegno”. A dirlo è il ministro del Made in Italy Adolfo Urso intervenuto in collegamento al convegno Ansaldo, una storia italiana per celebrare i 170 anni dell’azienda ai Magazzini del Cotone di Genova.

A confermare questo orizzonte, legato all’ipotesi di acquisizione di una parte delle aree di Wärtsilä nel capoluogo friulano, è stato lo stesso amministratore delegato Fabrizio Fabbri a margine dell’evento: “C’è una disponibilità di alcune aree che stiamo analizzando. Siamo appena nel processo di due diligence, quindi, se Green Tech rimarrà a Genova, eventualmente la produzione che avremmo dovuto sviluppare a Genova potrà essere sviluppata a Trieste“.

La prospettiva, emersa nel corso dell’ultimo incontro nella sede genovese di Confindustria, aveva messo in agitazione lavoratori e sindacati, protagonisti oggi pomeriggio di un blitz con annesso corteo al Porto Antico per chiedere certezze sullo stabilimento di Genova, dove al momento il lavoro scarseggia e per il quale l’avvio del ramo Green Tech rappresentava una speranza di rilancio. “Vogliamo lavoro”, “Ansaldo è nostra e non si tocca“, hanno gridato i lavoratori.

Il ministro Urso è tornato anche sul tema del ritorno di un socio privato di minoranza: “Dobbiamo rassicurare i lavoratori con l’impegno che ha messo in campo Cdp e con quello che ha detto il ministro Giorgetti sulla possibilità che l’azienda abbia altri partner industriali che possano portare in modo più compiuto al rilancio di questi siti produttivi”. Prima della crisi che aveva portato alla ricapitalizzazione per 580 milioni il socio di minoranza era Shanghai Electric, passata nel frattempo a meno dell’1%.

“Io stesso sono stato in Azerbaigian per assicurare una commessa importante ma credo ci siano altre possibilità che l’azienda può cogliere al meglio – ha ribadito Urso -. Il governo è in campo, Cdp farà la sua parte, ma insieme dovremo studiare forme migliori per dare certezze non solo agli attuali occupati ma anche alle aziende dell’indotto.

Il capitolo Green Tech “è ancora in una fase iniziale”, ha precisato Fabbri. L’ipotesi è che la parte ingegneristica rimanga a Genova ma la produzione venga avviata a Trieste. Comunque “si parla di una produzione che oggi non ha una grande incidenza nel piano. La valuteremo insieme. Sicuramente ci sarà un confronto con i lavoratori – garantisce Fabbri .- L’idea è quella di far crescere Genova, assumere a Genova, perché se noi cresciamo, se facciamo le macchine, questo è quello che porta valore. E questa è la parte core di Ansaldo che rimane a Genova”.

Per quanto riguarda gli interrogativi sulle commesse (ad oggi quelle firmate per il 2024 stanno a zero, anche se l’azienda ha annunciato offerte vincolanti per oltre un miliardo di euro), Fabbri getta acqua sul fuoco: “Io ho preso questa azienda per farla ripartire, quindi la preoccupazione ce l’ho anch’io. Stiamo lavorando sul piano commerciale. Però vi assicuro che l’unico modo per aiutare la ripartenza è dimostrare fiducia in noi stessi e unità. In questo momento c’è bisogno di tutti, dei lavoratori, della parte commerciale, della dirigenza. Noi vendiamo macchine che servono nelle infrastrutture e chi compra le nostre macchine si aspetta che per i prossimi trenta, quarant’anni Ansaldo sia presente, li sostenga”. E i 200 milioni avanzati della ricapitalizzazione? “Qui siamo a Genova, ce li facciamo bastare”.

Per nulla allarmato sull’ipotesi Trieste il presidente ligure Giovanni Toti: “Ovviamente si tratta di un piano industriale che valuterà il consiglio d’amministrazione con l’amministratore delegato, gli azionisti di riferimento e ovviamente le parti sociali per quanto riguarda le relazioni industriali. Io credo che Ansaldo abbia necessità di aumentare le proprie dimensioni d’impresa, di creare sinergie e collaborazioni con altri gruppi. Ben vengano tutte le iniziative che ci sono, non credo siano a detrimento di Genova. Mi sembra un po’ incongruente chiedere maggiore forza di mercato all’azienda e dall’altro lato contrastare aggregazioni, fusioni o collaborazioni di carattere industriale e commerciali”.

“Direi che siamo nella direzione giusta – prosegue il governatore ligure -. La ricapitalizzazione che da molte parti, anche da noi, era stata chiesta a Cassa Depositi e Prestiti è stata effettuata, l’amministratore delegato arriva da una lunga esperienza del settore. Ci sono prospettive, sia sul green che sul nucleare, che il governo vuole perseguire anche da un punto di vista delle politiche energetiche generali del paese, e l’azienda su questo direi che ha una tradizione importante. Certo, resta una difficoltà di mercato legata evidentemente alla crisi del gas, in generale alla gelata che tutta l’economia nel mondo sta avendo in questi mesi anche legati ovviamente ai tassi d’inflazione e all’incertezza della guerra russo-ucraina ma io credo che Ansaldo dopo 170 anni di storia abbia le spalle grosse per traghettarsi verso il futuro”.

In ogni caso Ansaldo Energia resta ancora saldamente legata alle vecchie produzioni: “Il settore su cui stiamo puntando è il settore tradizionale, perché siamo in una transizione – precisa Fabbri -. Questo non vuol dire che da domani si smetterà di fare una certa produzione. E oggi la parte più importante del nostro business riguarda il settore termico, quindi turbine a vapore, turbine a gas, generatori. Sono sempre più efficienti, sempre più sofisticati e utilizzano combustibili innovativi. Quindi noi siamo nella parte dell’utilizzo e ci rimarremo”.

Poi c’è il nucleare: “È un tema che si sta rivisitando perché in termini di emissione per megawattora è uno dei metodi meno impattanti, però, specialmente per l’Italia, i tempi non saranno brevissimi. Noi siamo lì e siamo e siamo pronti”. E infine Green Tech, che punta sull’elettrolisi per convertire l’energia elettrica in combustibili a zero emissioni: “Per la green tech siamo ancora nella fase di sviluppo, per capire qual è la tecnologia che potrà funzionare in futuro. Perché il problema non è l’investimento che si potrebbe fare, il problema è poi chi sosterrà le spese operative per utilizzare combustibili come l’idrogeno verde che oggi ha ancora un prezzo molto elevato. Quindi è tutto in una fase di studio”.