Ansaldo Energia, Fiom e Fim: “No al decentramento della produzione, servono investimenti per rinnovare le macchine”

Genova. Si è svolto oggi l’incontro richiesto dall’rsu di Fiom e Fim sul decentramento delle lavorazioni in essere e previste nel 2024 in Ansaldo Energia. Secondo quanto comunicato dall’azienda ai rappresentanti dei lavoratori l’anno in corso (2023) si chiuderà con 152mila ore di lavoro decentrate così suddivise: linea turbine 45mila ore decentrate, linea palette 77mila ore decentrate, linea generatori 15mila ore decentrate e per il Service 15mila ore decentrate.

Nel 2024 l’azienda ha previsto 132 mila ore di decentramento così suddivise: linea turbine 29 mila ore decentrate, linea palette 77 mila ore decentrate, linea generatori 15 mila ore decentrate, e per il Service 15 mila ore decentrate. La riduzione del decentramento della linea turbine prevista per l’anno prossimo (da 45 mila ore a 29 mila ore decentrate) è legata all’aumento di APF service che passeranno da 11 al mese a 30 al mese e dalle lavorazioni sui rotori service TG.

“Questo porterà all’assunzione di 4 tornitori entro il 1/1/2024 ed è questa l’unica nota positiva” dicono Fiom e Fim che hanno sottolineato come non sia accettabile “che l’Azienda preveda 132mila ore di lavoro decentrate per il 2024 quando nello stesso momento ha dichiarato ufficialmente uno scarico di lavoro pari a 180mila ore sempre per il 2024”.

“Ci viene detto dall’azienda che molte volte il motivo dei decentramenti è legato alle nostre macchine utensili non adeguate e alla mancanza di operatori – concludono i sindacati – e per questo motivo abbiamo chiesto un incontro urgente sugli investimenti previsti e sul piano di produzione. Quello che sappiamo fare dentro lo vogliamo fare dentro. No al decentramento”.