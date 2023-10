Ansaldo Energia, blitz e corteo dei dipendenti prima del convegno al Porto Antico: “Vogliamo lavoro”

Genova. Blitz dei lavoratori di Ansaldo Energia nel giorno del convegno per i 170 anni dell’azienda alla presenza di numerosi politici. Come preannunciato, un breve corteo organizzato spontaneamente dai metalmeccanici – ma guidato dai sindacalisti – ha accolto l’evento al Porto Antico, una protesta per chiedere “di prendere commesse a chi è qui a mangiare tartine”.

Tra i relatori l’ad Fabrizio Fabbri, il sindaco Marco Bucci, il presidente ligure Giovanni Toti, il presidente di Confindustria Liguria Giovanni Mondini, il viceministro Edoardo Rixi.

“Ansaldo, 170 anni di storia: vogliamo il lavoro”, recita lo striscione esposto in testa al corteo. “Ansaldo è nostra e non si tocca“, hanno ripetuto in coro i lavoratori. Presenti uomini del reparto mobile della polizia che inizialmente avevano bloccato la manifestazione prima dei Magazzini del Cotone, ma non ci sono stati episodi significativi di tensione.

“Siamo qui per mandare un segnale forte – spiega Federico Grondona, Rsu Fiom Cgil -. La fabbrica è praticamente vuota e sono già state annunciate 180mila ore di scarico per l’anno prossimo con zero commesse. In più ci fa arrabbiare che le produzioni green che dovevamo fare a Genova vengano spostate a Trieste. È inconcepibile e non lo accetteremo mai”.

L’azienda però ha rassicurato tutti spiegando che Green Tech resterà a Genova e che le commesse arriveranno, anche se per la firma dei contratti servono almeno 15 mesi. “Ce lo diceva anche l’ad che avevamo prima, solo che l’azienda stava fallendo – ricorda Grondona -. Per fortuna siamo intervenuti ciascuno per il suo ruolo e siamo riusciti a metterci una pezza. Siamo qui anche per chiedere a Regione e Comune di prendere posizione su questo”.