Anpi Casassa, sport e solidarietà: la presentazione di prima squadra e giovanili

Sono sfilate sul terreno di gioco, tra un gioco di luci e musica, presentate da Roberto Rubba, la leva E sordienti 2011, i Giovanissimi 2009, gli A llievi 2008, i preparatori dei portieri del settore giovanile, il responsabile della metodologia prof. Christian Boiardi, lo staff medico, la Juniores, la Prima Squadra di mister Paolo Mazzocchi e tutta la dirigenza al gran completo.

Alessandra Bisogno, responsabile marketing ha ringraziato tutti gli sponsor della società, presentato l’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) nelle figure dell’Avvocato Giuseppe Pugliese, consigliere A.I.L. di Genova, Savona, Imperia ed il Dottor Adalberto Ibatici, Ematologo dell’Ospedale San Martino di Genova.

Marcello M illetarì, addetto stampa della società, ha messo in evidenza l’importanza della comunicazione di una società sportiva “ importantissima nel misura in cui si vuole comunicare e far apprezzare all’esterno, il proprio operato. Lavoriamo moltissimo sui social, e la presentazione odierna rientra in questa mission, per noi fondamentale”.

Alessandra Bisogno, responsabile marketing: “Attraverso la presentazione abbiamo il piacere di far vedere chi siamo, in questo contesto abbiamo invitato tutti i nostri sponsor, uniti nel progetto ’Tutti insieme per A.I.L’, che coinvolge anche tutti i nostri ragazzi”.