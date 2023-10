Ancora chiusa per frana la Statale 586 a Rezzoaglio, Val d’Aveto isolata sul fronte ligure

Rezzoaglio. È ancora chiusa la strada statale 586 che porta in Val d’Aveto a causa della grossa frana che si è abbattuta ieri a valle dell’abitato di Rezzoaglio.

Al lavoro da ieri operai, mezzi Anas in collaborazione coi vigili del fuoco per consentire la messa in sicurezza del versante e la riapertura in sicurezza della statale nel più breve tempo possibile. La frana ha trascinato diversi metri cubi di terra e vegetazione sulla strada, che è così stata interrotta, e su un garage, che di fatto è stato sepolto sotto i detriti.

Il centro di Rezzoaglio è raggiungibile, ma non è possibile superarlo e prendere la deviazione verso Santo Stefano d’Aveto. I residenti della vallata compresa tra Rezzoaglio a Santo Stefano, dunque, si trovano isolati dal versante ligure mentre sono raggiungibili da quello emiliano attraverso il passo del Tomarlo.

Nel corso della notte al chilometro 51 della stessa statale si è verificata una caduta di alberi, in località Borzonasca, ma il tratto è stato poi riaperto dall’Anas nelle prime ore di questa mattina. Chiusa anche la provinciale 72 di Alpepiana nel comune di Rezzoaglio a causa di un’altra frana.

Due strade sono aperte a senso unico alternato: la SP81 in Valle Scrivia, la SP13 di Creto in località Aggio. –