Amt, Lodi (Azione): “In un anno di lavoro nessun dettaglio sui prossimi progetti per migliorare il trasporto pubblico cittadino”

Genova. A seguito della commissione consiliare di questa mattina sul tema dei progetti Amt e della presentazione della nuova presidente, si esprime la consigliera comunale di Azione capogruppo di Gruppo Misto Cristina Lodi: «oggi abbiamo assistito a una commissione imbarazzante, che aveva come oggetto, a un anno dalla nomina della nuova presidente di Amt, la presentazione della stessa. Imbarazzante perché dopo un anno di lavoro mi sarei aspettata un dettaglio sul bilancio dell’azienda, sulla tenuta, sulla liquidità, sugli investimenti non solo in termini generici ma anche supportati da dati.

Sono in arrivo più di un miliardo e 300 milioni di euro per il trasporto pubblico a Genova e oggi non c’è alcuna certezza che esso davvero migliorerà. L’unica certezza è che le persone oggi trovano i mezzi strapieni, difficili sono gli interscambi e, da un certo punto della giornata, i mezzi scarseggiano, soprattutto nelle zone collinari e periferiche, ma non solo. Il trasporto pubblico oggi a Genova è in condizioni disastrose e a confermarlo sono le cittadine e i cittadini che lo usano, o meglio tentano di usarlo, ogni giorno”.

“Mi sarei aspettata un’analisi dettagliata anche della situazione economica di Amt, anche rispetto ad alcuni passaggi importanti, come l’acquisizione e la realizzazione di rimesse di autobus. In realtà le dichiarazioni fatte sono assolutamente generiche, come il fatto che verranno realizzate ma non si sa con quali soldi, quando e come. La grande preoccupazione è che, di fatto, con così tante risorse a disposizione, i cittadini e le cittadine alla fine non vedranno alcun miglioramento, se non l’ipotesi di opere “faraoniche” promesse da anni, di cui però non si sanno le reali ed effettive tempistiche”.

“Mi rendo conto che se parliamo di finanziamenti alcuni riguardano ancora il ministro Delrio, vedesi per esempio il non ancora realizzato prolungamento della metropolitana nella bassa Val Bisagno. Dubito che ci sia la capacità di usare queste risorse in maniera efficace ed efficiente. Ho chiesto un aggiornamento della commissione – conclude – per avere informazioni più dettagliate e anche per ascoltare le organizzazioni sindacali, le associazioni che rappresentano i cittadini perché i genovesi e le genovesi hanno bisogno di risposte: come fa una persona a muoversi a Genova ed arrivare al lavoro o a scuola in tempi normali senza spendere molto?».