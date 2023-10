Amiu, Zane (Fit Cisl Liguria): “Azienda decide di esternalizzare i servizi ma si “dimentica” di 200 lavoratori”

Genova. “Finalmente una buona notizia, è stato avviato da parte di Amiu il servizio della raccolta dei materiali tessili in tutta Genova e nel genovesato che permetterà di incrementare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata con conseguente diminuzione della parte indifferenziata”

A dirlo in una nota stampa Umberto Zane, coordinatore Fit Cisl Liguria per i servizi di igiene ambientale

“Peccato, però, che l’Azienda abbia perso l’occasione per gestire direttamente tale servizio visto che è stato scriteriatamente appaltato. Questo, nonostante che ci siano tanti lavoratori precari, circa 200, nelle graduatorie di Amiu da almeno 3 anni che in questo momento sono fermi. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di parole ne abbiamo sentite tante, di fatti ne abbiamo visti pochi, se non si procederà immediatamente con una consistente assunzione di lavoratori e lavoratrici, apriremo una fase conflittuale generale che causerà pesanti disagi al servizio e anche cittadini”,