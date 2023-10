Ambiente, il nuovo ‘team building’ di Gt Motor Suzuki per ripulire la spiaggia di Sturla

Genova. Concentrandosi su sostenibilità, attenzione alle persone e rispetto dell’ambiente, GT Motor Suzuki ha deciso di organizzare un evento aziendale diverso dai soliti coinvolgendo i suoi collaboratori in un’iniziativa di Team Building tutta Green orientata alla salvaguardia del suo territorio.

L’attività svoltasi a Genova Sturla, è stata organizzata con il supporto di Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e tutela dell’ambiente con eventi di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. Alle ore 10:00 di domenica 15 Ottobre ha preso il via la passeggiata ecologica del team di Gruppo GE che si è impegnato a raccogliere, lungo la foce del torrente e la spiaggia, rifiuti di vario genere. Sono stati raccolti oltre 250 kg di rifiuti , tra cui bottiglie di vetro, materiali cartonati, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette e materiali di vario genere. I rifiuti raccolti saranno rendicontati da Plastic Free Onlus insieme all’azienda locale di gestione rifiuti e l’iniziativa sarà comunicata nel bilancio di sostenibilità 2023 delle aziende. Al termine del percorso, foto di rito finale per tutti i partecipanti che, in un’atmosfera di grande entusiasmo e coinvolgimento, sono stati protagonisti di una esperienza positiva e concreta di tutela per l’ambiente.

Francesco Montanella, Partner di gruppo GE ci racconta: “L’impegno di Gruppo GE, GT Motor e Gecar, verso la sostenibilità vogliamo si sviluppi anche tramite iniziative locali come questa.

Da sempre come Azienda ci impegniamo nel salvaguardare l’ambiente in cui operiamo ed è davvero importante che i nostri collaboratori abbraccino gli stessi valori. Già ad Aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra ,avevamo svolto una piccola attività di bonifica a Struppa, ma oggi, abbiamo scelto di spostarci sul mare poichè lo consideriamo patrimonio fondamentale per il nostro territorio. Sturla ha una bellissima spiaggia dove, oltre alle molteplici attività sportive, si affaccia una meravigliosa realtà come La Band degli Orsi che da sempre si impegna per le famiglie del Gaslini. Queste attività, insieme ad un impianto fotovoltaico che abbiamo ultimato la scorsa estate, delineano il percorso intrapreso dalla nostra Azienda verso una mobilità sempre più sostenibile e un minore impatto in tutti i territori in cui operiamo”.

“Cittadini, istituzioni e imprese assieme possono davvero fare la differenza e progettare un futuro in cui si ponga fine all’abuso di plastica – ha sottolineato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Siamo grati ad aziende così importanti che dimostrano di dare priorità e massima attenzione alle tematiche ambientali. Grazie anche al loro supporto, in pochissimi anni, siamo riusciti a sensibilizzare migliaia di persone e a liberare l’Italia, al contempo, da oltre 3,5 milioni di chili di plastica e rifiuti non pericolosi abbandonati nell’ambiente”

GT Motor Suzuki, fa parte di Gruppo GE SpA, società che dal 1968 opera in Liguria con 15 showrooms e 11 brands rappresentati. Nati come concessionari di automobili oggi sono diventati un punto di riferimento per tutti coloro che siano alla ricerca di una soluzione di mobilità a 2 o 4 ruote. Alle automobili a combustione tradizionali si sono affiancati vetture e motocicli elettrici, full hybrid e plug-in.

PLASTIC FREE ODV ONLUS è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nati come realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di pulizia ambientale, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free