Genova. Potrebbe diventare rossa l’allerta meteo sulla Liguria nelle prossime ore. È la tendenza emersa dal punto stampa convocato dalla Regione nella sala della protezione civile a poche ore dall’arrivo della nuova ondata di maltempo in Liguria. “È possibile che domani l’allerta arancione possa diventare qualcosa di più preoccupante per il sommarsi dei temporali di questa notte e del fronte perturbato più persistente che scaricherà acqua sulla nostra regione – ha esordito il presidente Giovanni Toti -. Il combinato disposto di questi elementi potrebbe dare fenomeni particolarmente gravi sul territorio”.

Il settore sorvegliato con più preoccupazione è il Levante (Tigullio, Spezzino e relativi entroterra sui versanti marittimi), dove nella giornata di lunedì il livello di allerta potrebbe passare da arancione a rosso. “L’eventuale passaggio avverrebbe con sufficiente anticipo, in modo tale da non rendere la situazione più dannosa“, spiega Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. Il rischio riguarda i bacini più grandi come Entella, Vara e Magra – il cui livello si è già alzato con la pioggia degli scorsi giorni – che potrebbero rispondere in maniera distruttiva se sottoposti a nuove pesanti precipitazioni come quelle possibili nel corso della notte: “Dovremo seguire attentamente l’evento a partire da stanotte per poi aggravare, se necessario, il quadro previsionale”.

Ma quello che avverrà nella notte è difficile da prevedere con esattezza. Come sempre sarà fondamentale il gioco dei venti: “Ci attendiamo fenomeni forti e persistenti: dove si formeranno – prosegue Giannoni – dipende da dove si incontreranno i venti da nord, che faranno il loro ingresso dalla Pianura Padana, e lo scirocco. La localizzazione resta l’incognita di ogni previsione. Poi, da domani, assisteremo al passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge diffuse su tutta la regione”. E a quel punto, come detto, si dovrà seguire con grande attenzione i fiumi del Levante.

“Non vorrei che si tendesse a sopravvalutare l’allerta rossa e sottovalutare l’allerta gialla – avverte Toti -. Ricordiamo che la scorsa settimana Recco e Camogli hanno vissuto momenti difficili mentre Bogliasco, ad esempio, ha visto solo qualche scroscio. Le prossime 24-36 ore saranno da tenere molto attenzionate. Scatta un piano di protezione civile, ma non la chiusura totale che paralizza le nostre vite. È da ieri che valutiamo con grande attenzione questa decisione, ponderata con tutti i margini d’errore possibili: non è stata una decisione semplice perché i modelli cambiano e sono complessi”.

“In Toscana c’è un’allerta arancione, in Emilia Romagna è rossa per frane al confine della Liguria: abbiamo un quadro su cui i provisori si sono confrontati, omogeneo rispetto alle regioni confinanti – aggiunge l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Stanotte dovremo valutare un disagio puntuale e le criticità legate ai temporali, quei fenomeni ci daranno poi un calcolo sulla risposta idrologica per capire se dovremo innalzare il livello d’allerta in corso di evento. Per ciò che è piovuto in queste due ultime settimane l’estremo Levante è già in assetto di arancione forzato, con le scuole pressoché tutte chiuse”.

Molti dubbi e timori sono legati alle scuole. Nel Comune di Genova saranno aperte salvo decisioni che verranno prese alle 4 del mattino dal Coc in base a cosa accadrà durante la notte. Ogni comune decide per sé: qui potete consultare l’elenco (in aggiornamento) delle località che tengono chiusi gli istituti. “Procediamo così già da molti anni – ricorda Toti -. Teniamo sempre presente che l’allerta è una previsione, non un allarme di protezione civile”.

E se dovesse scattare l’allerta rossa quando gli studenti sono già a scuola? L’eventualità in questo caso è molto remota, ma varrebbe quanto aveva spiegato a Genova24 l’assessore Sergio Gambino ormai quattro anni fa: la permanenza forzata negli istituti scatta con l’attivazione della fase di allarme della protezione civile comunale, che può scattare a prescindere dal livello di allerta (ad esempio, in caso di rischio di esondazione di un corso d’acqua durante l’allerta gialla).