Allerta meteo prolungata, gran parte della Liguria in arancione sino a martedì: tutte le info

Genova. Arrivato, come previsto, il prolungamento dell’allerta meteo per la Liguria. Alle 13 Arpal ha diffuso il nuovo bollettino previsionale, disponendo per la zona B, quindi quella di Genova e provincia, allerta arancione dalle 20 di lunedì sino alle 8 di martedì mattina. Poi allerta gialla sino alle 15.

Sul fronte apertura scuole, nei confini del Comune di Genova la chiusura non è automatica in caso di allerta arancione, fino a decisione contraria del sindaco restano aperte. Da capire cosa accadrà nel resto della provincia, tenendo conto che l’allerta arancione finisce alle 8: saranno appunto i sindaci a decidere come comportarsi.

La suddivisione in zone della Liguria

Ricordiamo, per comodità, l’esatta suddivisione in zone del territorio ligure:

A: La costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: La costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: La costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

Il dettaglio dell’allerta

Nel dettaglio, in zona A allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 15 di martedì 24 ottobre.

In zona B, allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre, poi allerta arancione dalle 20 alle 8 di martedì 24 ottobre.

In zona C, per bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17 alle 20 di lunedì 23 ottobre. Segue allerta arancione fino alle 13 di martedì 24 ottobre. I piccoli saranno in gialla per temporali fino alle 18:00, mentre i medi permarranno in arancione fino alle 18 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte. I bacini grandi: allerta gialla dalle 20 di lunedì 23 ottobre, alle 6 di martedì 24 ottobre. Segue arancione fino alle 18, poi gialla fino a mezzanotte.

In zona D, bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. segue allerta arancione dalle 20:00 alle 6:00 di domani, martedì 24 ottobre. poi gialla fino alle 15:00. Bacini grandi: allerta gialla dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, alle 6:00 di domani, martedì 24 ottobre.

In zona E, bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. segue allerta arancione dalle 20:00 alle 13:00 di domani, martedì 24 ottobre. poi gialla fino alle 15:00 nei piccoli e fino alle 18:00 nei medi.

bacini grandi: allerta gialla dalle 20:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, alle 18:00 di domani, martedì 24 ottobre.

Le previsioni per le prossime ore

Arpal aveva già annunciato domenica che “l’arrivo di una perturbazione porta deboli piogge inizialmente sparse, diffuse dal pomeriggio di lunedì. In serata le piogge saranno accompagnate da temporali con elevata probabilità di fenomeni forti ed organizzati su B D E dove sono attese precipitazioni forti, puntualmente molto forti. Non si escludono episodi persistenti, che appaiono al momento probabili su B D E.

Lunedì 23 ottobre: L’arrivo di una perturbazione porta sulla Liguria condizioni di marcata instabilità con piogge diffuse dal pomeriggio accompagnate da rovesci e temporali la sera. Sono attesi fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove le piogge potranno essere forti o a tratti molto forti; non si escludono episodi stazionari e persistenti; cumulate areali significative. Dal pomeriggio venti 50-60km/h da Nord su ABD, da Sud-Est su CE.

Martedì 23 ottobre: La perturbazione che attraversa la Liguria è accompagnata da piogge, rovesci e forti temporali con possibili fenomeni organizzati e localmente persistenti su BCDE. Le precipitazioni saranno di intensità fino a forte su CE con cumulate a fine evento elevate su BCE, significative su AD; attenuazione dei fenomeni da Ponente nel pomeriggio. Venti forti meridionali 50- 60km/h su C.

Mercoledì 24 ottobre: Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su A la sera e mareggiate di Libeccio sulle coste di BC. Venti in aumento fino a 50-60 km/h da Sud[1]Ovest sui capi esposti di A e localmente sui crinali di C.