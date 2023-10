Domani allerta gialla per temporali in Liguria, attesi fenomeni “molto forti” sul Levante

Genova. Dopo il brusco calo termico di questi giorni peggiora il tempo in Liguria. Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su Centro e Levante della regione (bacini costieri da Spotorno a Sarzana – comprese Savona e Genova – e valli Scrivia, Trebbia e Aveto) dalle 17.00 di domani, mercoledì 18 ottobre, fino alla mezzanotte in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Si prevede un deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su Centro e Levante; bassa probabilità sul resto della regione.

Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte sul Levante, fino a forte sul settore centrale, moderata sull’entroterra di Ponente. Cumulate elevate sull’entroterra di Levante, significative su costa centrale e orientale. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su Ponente e Centro, anche rafficati.

Anche nella giornata di giovedì si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su Centro e Levante; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte sul Levante, moderata sul settore centrale. Cumulate significative sul Levante. Venti ancora forti settentrionali su Ponente e Centro, in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti sul Levante nella seconda parte della giornata.