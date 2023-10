Allerta arancione, tempesta e grandine su Genova prima dell’alba: gli aggiornamenti

Genova. Era atteso più tardi e più a levante, invece, questa mattina, poco prima dell’alba, un fronte temporalesco molto forte ha colpito Genova, da Voltri verso Nervi, picchiando in maniera non regolare su diversi quartieri.

In zone come Pegli, Castelletto, Quezzi, Albaro, San Martino, la pioggia è caduta in modo particolarmente violento, ma fortunatamente in maniera veloce, senza fare al momento grossi danni.

Traffico intenso in città anche perché il Comune, viste le condizioni meteo, ha scelto di tenere le scuole aperte (ecco dove invece sono state chiuse)

Lo scontrarsi in quota tra masse di aria calda e fredda ha creato le condizioni ideali per la formazione di fulmini e grandine che è caduta su Genova in chicchi anche di diversi centimetri. Notevoli anche le condizioni del vento, a raffiche, da Tramontana sul ponente e di Scirocco sul levante.

La situazione è in costante evoluzione e – con l’allerta meteo arancione in vigore fino alle 20 su Genova, la massima per temporali – bisognerà seguire il progredire della giornata. L’auspicio è che questi temporali forti e organizzati non stazionino troppo sulle stesse aree.

Per quanto riguarda la notte appena trascorsa, Arpal spiega che si è assistito alla formazione di rovesci e temporali sparsi, a prevalente innesco orografico, che hanno interessato soprattutto le località appenniniche di Levante. Le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte (fino a 117.6 mm/3h a Rocca Sigillina).

Solamente sull’asta toscana del Fiume Magra si sta apprezzando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato ad un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull’asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo. Permane la possibilità di locali criticità (allagamenti, rigurgito di reti fognarie in ambito urbano) associate agli scrosci più intensi.

Sono stati registrati venti forti meridionali a Levante con raffiche fino a 91 km/h a Sori-Fontana Fresca, 77,40 km/h a Corniolo-Riomaggiore, 82,80 km/h a Torriglia-Garaventa e valori anche superiori nelle località in quota (107,2 km/h a Zignago-Casoni di Suvero).

“Al momento, a parte alcuni interventi dei vigili del fuoco, non si segnalano particolari danni o criticità – scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social – a Genova le scuole sono aperte, mentre restano chiuse a Pieve Ligure, Camogli, Chiavari, Sestri Levante, La Spezia, Sant’Olcese, Campomorone, Serra Riccò, Ceranesi, Busalla, Casella, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Arenzano, Cogoleto, Savona, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Vado Ligure e Bergeggi. La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva e continueremo costantemente a monitorare l’evolversi della situazione per aggiornarvi in tempo reale”.

“La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva e continueremo costantemente a monitorare l’evolversi della situazione per aggiornarvi in tempo reale. La giornata resta fortemente perturbata e fino alla serata sono possibili fenomeni forti e persistenti, quindi non abbassate la guardia, evitate gli spostamenti non necessari e massima prudenza”, conclude il governatore.