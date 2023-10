Allerta arancione su tutta la Liguria dalle 22 di questa notte: attesi forti temporali

Genova. Il maltempo continua a “picchiare” su Genova e la Liguria. Un nuovo fronte perturbativo sta facendo il suo ingresso nei radar della nostra regione, e per questo Arpal ha emesso una nuova allerta meteo arancione su tutta la Liguria per temporali. Su Genova e Savona partirà alle 22 di questa notte e durerà fino alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre.

Ma nel pomeriggio potrebbero arrivare già le prime piogge. Per questo motivo dalle 13 scatterà l’allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, esclusi il settore dei versanti padani dei grandi bacini di ponente, come la valle Stura, dove si passerà direttamente in regime di allerta arancione dalle 22 di questa sera.

Secondo i modelli previsionali aggiornati in questi minuti sono tre i passaggi particolarmente attesi nelle prossime ore. Il primo sarà il primo fronte perturbativo che dovrebbe toccare terra nel levante ligure già nel tardo pomeriggio, per poi intensificarsi dalle 22. Il secondo passaggio di una certa intensità dovrebbe interessare la zone centrale della regione (Genova e Savona) verso le 4 di notte. Infine, domattina, dovrebbe arrivare verso mezzogiorno un’ultimo passaggio di grande intensità che colpirà praticamente tutta la regione, soprattuto tra ponente e il settore centrale.

Ancora una volta, però, saranno i venti a decretare il dove e il come: i modelli prevedono libeccio potente, cosa che dovrebbe “schiacciare” a terra il fronte temporalesco. Con le conseguenze che conosciamo tutti.