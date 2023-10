Allerta arancione su Genova, Savona e La Spezia: scatterà alle 21 di questa sera

Genova. Allerta arancione su Genova e buona parte della Liguria: scatterà dalle 21 di questa sera e al momento è prevista fino alle 7 di domani mattina, giovedì 19 ottobre. Questo l’aggiornamento che arriva da Arpal che, dopo aver valutato l’evoluzione del quadro meteorologico delle prossime ore, ha deciso di elevare l’avviso di allerta per temporali, portandolo al massimo livello.

Nel dettaglio l’allerta su Genova partirà gialle alle ore 17 come gialla, come previsto in precedenza, ma alle ore 21 diventerà arancione per piogge diffuse e temporali. Dalle 7 alle 24 di domani, giovedì 19 ottobre, l’allerta tornerà ad essere gialla. Salvo nuovi aggiornamenti. Lo stesso schema orario è valido anche per Savona e tutto il centro della regione, compresi i versanti padani di levante (Val D’Aveto e Valle Scrivia).

Orari diversi per il Tigullio e lo Spezzino, che vedranno l’allerta iniziare con le stesse modalità di Genova, quindi gialla dalle 17 e arancione dalle 21, con ritorno al livello giallo solo alle 11 di domani. Anche in questo caso, l’allerta poi proseguirà fino alla mezzanotte, salvo ulteriori aggiornamenti.

OGGI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: Graduale aumento dell’instabiltà nel corso della giornata. Da sera alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti sul levante della regione e parte orientale del settore centrale, bassa probabilità di temporali forti a ponente. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su Tigullio e Spezzino, fino a forte su il settore centrale della regione e i bacini padani di levante; le cumulate saranno significative su tutto il centro levante della regione. Venti di intensità fino a forte settentrionali su AB, meridionali su C.

DOMANI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti sul centro levante, forti o organizzati. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte sullo Spezzino, fino a forte sul settore centrale, moderata a Ponente; le cumulate saranno elevate nel Levante, significative nel centro della Liguria. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali al centro della regione, meridionali a levante; forti settentrionali sul ponente.

DOPODOMANI VENERDI’ 20 OTTOBRE: Nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ponente e levante. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.