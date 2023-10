Allerta arancione, scuole aperte o chiuse? Le decisioni di Genova e degli altri comuni

Genova. Nuova allerta arancione su Centro e Levante della Liguria, stavolta in pieno orario scolastico visto che inizia a mezzanotte ma prosegue per tutta la giornata di lunedì. A differenza dell’allerta rossa, che provoca generalmente la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici, ogni comune si organizza in maniera differente.

A Genova solitamente le scuole restano aperte in allerta arancione, ma si attendono decisioni ufficiali da parte del Coc.

Di seguito le decisioni degli altri comuni della città metropolitana di Genova, in continuo aggiornamento.

– Casarza Ligure: scuole chiuse

– Cogoleto e Arenzano: scuole chiuse

– Camogli: scuole chiuse

– Ceranesi, Campomorone, Sant’Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia: scuole chiuse

– Recco: scuole aperte. “Terremo un monitoraggio notturno per verificare eventuali problemi e conseguenti nuove disposizioni”, spiega il sindaco Carlo Gandolfo.