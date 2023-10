Allerta arancione, le disposizioni delle Asl: ambulatori chiusi e servizi sospesi

Genova. Vista l’allerta arancione in vigore da mezzanotte sul territorio metropolitano di Genova, Asl 3 comunica che lunedì 30 ottobre, a seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco di Ronco Scrivia, il poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico per tutta la giornata. L’utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento. Per info: segreteria Distretto 10 tel. 010 849 9439

Si informa inoltre che, come previsto in caso di allerta meteo arancione e rossa, il servizio dell’ambulatorio mobile prelievi a Camogli è sospeso. Anche in questo caso l’utenza sarà ricontattata per un nuovo appuntamento.

Al momento non risultano ulteriori variazioni sull’accesso ai servizi. Nell’eventualità verrà effettuata specifica comunicazione.

Per quanto riguarda la Asl 4 (Tigullio e relativo entroterra), rimangono regolarmente attive tutte le attività socio – sanitarie urgenti ed aperti al pubblico tutti i poli ospedalieri (Rapallo, Lavagna e Sestri levante ) e i servizi territoriali.

Tutte le attività non usufruite in caso di impossibilità al raggiungimento di specifici punti di erogazione dei servizi, dovranno essere tempestivamente riprogrammate dai rispettivi responsabili dei servizi, dandone specifica informazione a ciascun utente al termine dell’allerta.