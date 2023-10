Allerta arancione, la conferma dopo la notte: a Genova scuole aperte. Ecco dove saranno chiuse

Genova. È confermata l’apertura delle scuole a Genova: non essendoci stata nessuna criticità nella notte, il Coc riunito al Matitone non ha preso decisioni diverse rispetto a quelle assunte in vista dell’allerta arancione scattata a mezzanotte su Centro e Levante della Liguria.

Proprio quando per tanti studenti suonava la sveglia un violento temporale con grandine ha investito la città. Ma per oggi si va tutti a lezione, nonostante i timori e le perplessità di alcuni genitori che sceglieranno comunque di tenere a casa bambini e ragazzi per precauzione.

Molti Comuni della città metropolitana invece hanno optato per la chiusura.

– Ceranesi, Campomorone, Sant’Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Mignanego, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia: scuole chiuse

– Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Lavagna: scuole chiuse

– Casarza Ligure: scuole chiuse

– Sestri Levante: scuole chiuse con didattica a distanza ove possibile

– Cogoleto e Arenzano: scuole chiuse

– Camogli: scuole chiuse

– Torriglia: scuole chiuse

– Recco: scuole aperte. “Terremo un monitoraggio notturno per verificare eventuali problemi e conseguenti nuove disposizioni”, spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

– Bogliasco: scuole aperte