Allerta arancione, Genova risparmiata ma non è finita: “Ci attendono 48 ore di maltempo”

Genova. È trascorsa per fortuna senza particolari criticità la notte nel Genovesato e nel Levante ligure dove era entrata in vigore ieri sera l’allerta arancione per pioggia e temporali emessa da Arpal. Criticità che diventa ora gialla sul settore costiero centrale (Genova e Savona) e sui bacini padani orientali (valli Scrivia, Trebbia e Aveto) mentre resta arancione su Tigullio e Spezzino fino alle 11.00.

Durante la notte, come riporta Arpal “un’intensa struttura temporalesca organizzata e persistente ha continuato a insistere sull’area di mare davanti alla costa spezzina con notevole attività elettrica associata, le celle temporalesche seguendo una direttrice da sudovest verso nordest hanno raggiunto a più riprese la costa determinando nella fase più intensa forti precipitazioni sulla parte più orientale dello Spezzino. Altrove si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata”.

Le massime cumulate si registrano fuori dalla Liguria con 72,6 millimetri in dodici ore sulla Lunigiana. A Castelnuovo Magra si segnalano 50,4 millimetri in tre ore. Locali allagamenti si sono registrati infatti nella zona di Massa. Nella provincia di Genova non si va oltre i 21,6 millimetri caduti nella notte sul monte di Portofino.

La fase di maltempo, però non è finita. Come avvertono gli esperti di Limet, “ci attendono 48 ore di condizioni perturbate sulla nostra regione con piogge intense, temporali forti e localmente stazionari, vento forte e moto ondoso in forte aumento. Attenzione ai temporali che risulteranno molto intensi tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, con spostamento verso l’estremo levante nel corso della mattinata. Possibili criticità e allagamenti nelle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni”.

Nella mattinata di oggi “saranno possibili ancora temporali nel Levante ligure in spostamento verso l’alta Toscana. Piogge sparse alternate a pause sul resto del Levante e sull’Imperiese, più asciutto il tempo sul Savonese e Genovese a parte qualche pioggia locale lungo le coste”.

Da notare le temperature minime che, sulla la costa del settore centrale, risultano sui 12/13 gradi a seguito della tramontana mentre a Levante si aggirano sui 17/20 gradi a causa dei venti di scirocco più caldi.

A Genova e dintorni oggi le scuole sono regolarmente aperte, dato che l’allerta arancione è terminata alle 7.00, ma diversi comuni del Levante hanno optato per la chiusura. In particolare oggi niente lezioni a Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Castiglione Chiavarese, Rapallo. A Chiavari chiusi l’istituto Assarotti e le sedi di viale Millo 4, via Castagnola 2-4 e 11-15A, via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza, oltre alla Casa Marchesani. Scuole chiuse anche a Lavagna