Allarme bomba a Caricamento, artificieri in azione ma il trolley sospetto è vuoto

Genova. Carabinieri in azione con la squadra specializzata di artificieri, nel pomeriggio di questo giovedì 12 ottobre, a Genova, per un presunto allarme bomba, poi subito rientrato.

L’intervento è scattato intorno alle 15.30 nella zona di Caricamento. Vicino alla faccia di levante di palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale e dove è in corso un importante convegno dedicato allo shipping, è stato rinvenuto un trolley abbandonato.

La valigia, nera, in plastica, era per strada. I carabinieri per aprirla e verificarne il contenuto, visto che poteva trattarsi di esplosivo, hanno utilizzato un cannoncino ad acqua.

Il trolley, aperto, era vuoto. Difficile dire se sia stato dimenticato o lasciato lì per scherzo.