Alisa, oggi a Genova la prova scritta del concorso per 72 tecnici della prevenzione

Genova. È il giorno della prova scritta del concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di 72 posti a tempo indeterminato di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui 18 riservati ai volontari delle forze armate congedati senza demerito.

Sono 452 i candidati ammessi al concorso che si svolge ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

In base ai fabbisogni indicati dalle varie aziende, i 72 vincitori del bando saranno così suddivisi: 3 in Asl 1; 18 in Asl 2; 32 in Asl 3; 7 in Asl 4; 12 in As l5.

Coloro che supereranno la prova scritta saranno ammessi all’orale. Dopodiché, in base alle graduatorie, i 72 vincitori saranno selezionati nelle Asl in base ai posti assegnati e alle preferenze indicate. Il numero delle assunzioni potrebbe aumentare in base ai fabbisogni che saranno indicati dalle aziende nel corso dei due anni della validità della graduatoria.