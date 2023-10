Alberto Scagni aggredito in carcere dal compagno di cella: 7 giorni di prognosi

Genova. Alberto Scagni, condannato a ventiquattro anni e sei mesi di reclusione per l’omicidio della sorella Alice, è stato aggredito nel carcere di Marassi dal compagno di cella.

A renderlo noto è la Uil-Pa. Il pestaggio, stando a quanto riporta il sindacato, risale a sabato scorso: ad aggredire Scagni sarebbe stato un detenuto di origini romene proveniente dal carcere di Aosta, già detenuto a Sanremo, Biella, Alessandria e Torino per scontare condanne per furto, rapina, furto in abitazione, porto d’armi e lesioni. L’uomo avrebbe colpito Scagni con diversi pugni, continuando anche quando era a terra, sino a quando non è intervenuto un agente della penitenziaria che è riuscito a trattenerlo.

Stando a quanto ricostruito, l’aggressore si sarebbe accanito su Scagni una volta venuto a conoscenza del reato commesso, in una sorta di “pestaggio punitivo” bloccato appunto dall’intervento dell’agente della penitenziaria. Scagni è stato trasferito nell’infermeria del carcere, medicato e poi trasferito in una cella singola al piano terra del carcere.

“Ancora una volta la sesta sezione, questa volta al quarto piano, sezione detenuti protetti – denuncia il segretario regionale della Uil-Pa – ancora un volta abbinamenti pericolosi di detenuti. Non è passato tanto tempo dall’omicidio avvenuto il 13 settembre scorso sempre in sesta sezione, al primo piano. Il detenuto ha riportato una prognosi di 7 giorni ed è stato spostato in camera singola. Tutto ciò acclara la perdurante emergenza penitenziaria, sotto gli occhi di tutti tranne che del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del governo Meloni, fatta di insufficienza degli organici del personale, di inadeguatezza di tecnologie ed equipaggiamento e di sovraffollamento detentivo”.