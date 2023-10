Albero in fiamme a Villa Giuseppina, sulle alture di San Teodoro: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Il fumo e le fiamme si vedevano anche dal Porto Antico, ma per fortuna l’emergenza è stata circoscritta rapidamente grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco.

Stiamo parlando dell’incendio scoppiato questa sera sulle alture di San Teodoro che ha coinvolto uno o forse due alberi di Villa Giuseppina, nei pressi di via Forlì. La cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state chiarite.

L’intervento dei pompieri è stato rapido e dopo pochi minuti l’incendio è stato domato, anche se l’albero è stato completamente carbonizzato dalle fiamme