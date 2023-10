Rogo d’auto in Albaro, tre macchine date alle fiamme. Distrutto anche uno scooter

Genova. Tre auto e uno scooter sono stati dati alle fiamme nella notte in Albaro. I roghi, tre, sono quasi certamente di origine dolosa e sono stati appiccati in tre distinti momenti, tutti tra via Righetti e via Guerrazzi.

Il primo incendio è divampato intorno a mezzanotte in via Righetti, seguito poco dopo da un altro in via Guerrazzi, dove le fiamme hanno coinvolto non solo l’auto, ma appunto anche uno scooter. Poco prima dell’alba, altra auto incendiata, sempre in via Righetti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi, e la polizia locale in ausilio, mentre le indagini sono affidati ai carabinieri. Si tratta del secondo incendio doloso di veicoli in meno di due settimane: lo scorso 10 ottobre qualcuno ha dato fuoco agli scooter parcheggiati in vico Vegetti, all’imbocco di stradone Sant’Agostino, in centro storico. In quel caso è stata confermata la matrice dolosa: la persona che ha appiccato il fuoco è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza della zona.