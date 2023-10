Albaro, lite alla bocciofila: presidente preso a testate da avventore ubriaco

Genova. Lite alla bocciofila degenerata in violenza, la notte scorsa, ad Albaro, con il presidente, l’avvocato Riccardo Di Rella, portato in ospedale con diverse contusioni dopo essere stato preso a testate e a calci.

L’aggressione è andata in scena in un circolo di via Gobetti intorno a mezzanotte. Stando a quanto riferito dai presenti alla polizia il presidente, un uomo di 52 anni, si è rifiutato di dare ancora da bere a un avventore ubriaco, un 49enne, e gli ha chiesto di allontanarsi. L’uomo è stato raggiunto da un amico, un ex socio del circolo, che per tutta risposta gli ha dato una testata e poi lo ha preso a calci.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Bianca, che hanno soccorso il presidente del circolo e lo hanno portato al Galliera in codice giallo con una lussazione della mandibola, e la polizia, che ha raccolto le testimonianze della vittima e delle persone presenti all’interno del circolo. La posizione dell’aggressore è adesso al vaglio.