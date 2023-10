Al via il progetto “Futuro Famiglia” per bimbi e famiglie: servizi complementari, consulenza e confronto

Genova. Con l’inizio delle scuole, prenderà il via, sul territorio di Moneglia e di Genova Sestri Ponente, il progetto Futuro Famiglia della Cooperativa sociale Lindbergh e Cooperativa sociale La Giostra della Fantasia; grazie al finanziamento della Fondazione Carige attraverso il bando Natalità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Moneglia, ASL 3 – Dipartimento Salute Mentale, Comune Di Genova – Ats 36 Municipio VI Genova – medio ponente e delle associazioni pro loco Moneglia e Bracco In Sella.

Si tratta di un progetto sperimentale rivolto a bambini tra 0 e 6 anni ed alle loro famiglie. Alla base della proposta troviamo la convinzione che gli ostacoli che si frappongono alla conciliazione figli-lavoro-contesto sociale siano molti e il loro effetto negativo si riveli, dal punto di vista psicologico, nella perdita di fiducia nel presente e nella difficoltà di impegnarsi nella creazione o nell’ampliamento di un nucleo famigliare nel futuro.

“Futuro Famiglia” vuole attivare strategie condivise con territorio, istituzioni ed Enti locali per fornire una cornice di supporto. Si vuole mobilitare il potenziale delle famiglie, delle madri, dei padri e anche di chi progetta la costruzione di una famiglia, promuovendo conoscenze e condizioni, prevenendo rischi ed ostacoli, e preservando le buone pratiche già presenti nel tessuto sociale, attraverso alcuni servizi sperimentali:

Servizi complementari nelle fasce Nido e Infanzia: Le proposte saranno pomeridiane in orario extra-scolastico con laboratori tematici che sostengano la strutturazione dell’identità dei bambini e delle bambine e che accolgano le famiglie nelle loro necessità. Il sostegno potrà anche consistere in voucher spendibili dai servizi territoriali per nuclei familiari da loro seguiti, per ampliare l’orario di permanenza all’asilo nido o scuola d’Infanzia, o sostenere nella spesa i padri e le madri in situazione di fragilità economica o sociale, al fine di consentire un reinserimento nel mondo lavorativo o potenziare competenze genitoriali e ristabilire un equilibrio familiare. I bambini troveranno spazi organizzati ed attrezzati per il gioco libero, attività guidate dai professionisti coinvolti, sempre con un riguardo particolare ad una comunicazione positiva.

Sportello di accoglienza e consulenza: Lo spazio sarà strutturato per una prima accoglienza dove la famiglia, o le persone che non si trovano nella condizione di poter progettare la costruzione di una famiglia, saranno libere di portare le proprie necessità, difficoltà o ostacoli ad educatori professionali specializzati. Questi ultimi potranno attivare più figure (psicologo, logopedista, pedagogista, ecc.) mettendole a disposizione del nucleo familiare

Attivazione di percorsi guidati per la strutturazione di gruppi di confronto tra genitori che possano consolidarsi e proseguire nel tempo: Le attività comuni tra genitori, o futuri genitori, che si incontrano periodicamente in gruppo garantiscono l’interazione diretta. Quest’ultima, in un’ottica preventiva allargata, riconosce i genitori, le donne, gli uomini, come risorse per sé e per gli altri. La finalità è quella di rinforzare le abilità emotive e relazionali degli adulti e, contemporaneamente, ampliare il repertorio di azioni che le persone mettono in atto per rispondere ai propri bisogni. I gruppi prenderanno vita in strutture chiave per i due territori, per il Comune di Moneglia presso l’asilo nido d’Infanzia “I sassolini”, o in spazi messi a disposizione dagli Enti Locali; per il quartiere di Genova Sestri Ponente avverrà nell’asilo nido d’Infanzia “Girandolina” convenzionato con il Comune di Genova e accreditato da Regione Liguria dove già sono stati svolti incontri tra scuola e famiglia. I gruppi seguiranno un calendario tematico concordato insieme ai nuclei familiari diviso in due incontri mensili, successivi a momenti di indagine diretta tra educatori e famiglie per rispondere in modo concreto e puntuale all’esigenza delle persone che abitano il territorio.