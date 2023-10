“Aiutatemi a salvare l’amore della mia vita”, genovese lancia una raccolta fondi per curare la moglie all’estero

Genova. Alessandro e Carolina sono marito e moglie. Genovesi, hanno due figli e sono sposati da tempo. Purtroppo un intervento mal effettuato ormai vent’anni fa ha compromesso la salute di Carolina che, da tempo, lamenta terribili dolori alla colonna vertebrale e non riesce quasi a camminare.

L’ultima speranza, per la coppia, è un’operazione iper specialistica in una clinica all’estero, a Barcellona. Ma il viaggio costa, l’intervento pure e la coppia non ha la possibilità economica per superare tutto.

Per questo Alessandro Sentina, dipendente di un’impresa dell’agroalimentare della Val Bisagno, ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, una delle più note. La loro storia è stata diffusa anche dalla nota pagina Facebook I Love Genova e alcuni degli iscritti hanno contribuito alla colletta in base alle loro possibilità.

Per ora sono stati raccolti 1200 euro ma la somma necessaria è molto più alta. Ricordiamo anche che la piattaforma trattiene parte del denaro donato. Ma per Alessandro e Carolina il tentativo è necessario ad andare avanti.

“Tre mesi fa Carolina ha iniziato ad avere forti dolori alla colonna vertebrale con conseguente difficoltà nel camminare; Da quel momento sono iniziate interminabili visite mediche ed esami e finalmente una risonanza magnetica ha permesso ai medici di capire che qualcosa stava comprimendo la spina dorsale di mia moglie. Questo problema è conseguenza di un intervento subito da Carolina più di 20 anni fa”, racconta Alessandro Sentina.

“La risposta dei medici era concorde nell’affermare che occorreva un’operazione delicatissima per rimuovere ciò che creava questa pressione sulla colonna, ma soprattutto per salvare la vita di mia moglie eliminando i tessuti che stanno andando in necrosi. Da qui la ricerca di un medico che si prestasse a eseguire un’operazione tanto delicata e finalmente uno specialista di Barcellona, ha fissato l’intervento per l’8 novembre a cui seguiranno circa sei settimane di convalescenza”, continua.

“Inutile dire che il costo del viaggio, dell’intervento e della permanenza per tutto questo tempo a Barcellona non è alla portata delle nostre tasche, quindi vi chiedo di aiutarmi a non perdere mia moglie che è la mia vita. Vi ringrazio già in anticipo per il supporto che potrete darci in questo percorso, e sarà mia premura mantenervi aggiornati sull’andamento delle cose”, conclude Alessandro Sentina.