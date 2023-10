Aggrediscono e rapinano un 28enne in via San Vincenzo, tre minorenni rintracciati e denunciati

Genova. Tre ragazzini sono stati denunciati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

I tre, minorenni, tunisini, di cui uno con precedenti penali, sono stati individuati dai militari dell’arma come responsabili di una rapina avvenuta in via San Vincenzo, nel centro di Genova.

Gli adolescenti hanno avvicinato e aggredito un 28enne per rubargli lo smartphone. Poi si sono dati alla fuga nelle vie vicina.

I carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver soccorso la vittima della rapina, che ha avuto bisogno di ricovero in ospedale per le ferite, ha ricostruito un identikit dei rapinatori e li ha individuati poco distante, in via Palmaria.

I tre minorenni sono stati denunciati, affidati ai servizi sociali e accompagnati presso una comunità. Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.