Adotta una ciclabile, al via il concorso che sponsorizza i percorsi in base all’utilizzo

Roma. Un contest tra grandi città italiane tra cui Genova per la riqualificazione delle piste ciclabili urbane. È stato presentato ufficialmente questa mattina a Roma presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, “Adotta una ciclabile”, un nuovo progetto di mobilità sostenibile rivolto alle amministrazioni comunali italiane.

Genova – rappresentata nella Sala Caduti di Nassirya dall’assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – è stata la prima città italiana, con Napoli e Roma, ad aderire al progetto mirato ad adottare e sponsorizzare uno o più ciclopercorsi urbani.

Il progetto “Adotta una ciclabile” prevede un contest nel quale i ciclisti di ciascuna delle città aderenti, attraverso una app che sarà appositamente creata, potranno registrare i tragitti compiuti quotidianamente in bicicletta. In base al numero di chilometri percorsi in ogni città, sarà adottato e sponsorizzato un numero proporzionale di piste ciclabili.

L’iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i cittadini delle grandi città italiane, abituandoli a compiere i propri spostamenti quotidiani nel rispetto dell’ambiente, oltre a migliorare le condizioni delle piste ciclabili e con esse la qualità della vita delle persone.

“La manutenzione delle piste ciclabili è un aspetto importante per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta e spingere sempre più persone verso forme di mobilità più rispettose dell’ambiente – spiega l’assessore Matteo Campora – siamo passati dai 20 km di ciclabili del 2017 ai circa 70 km di oggi, una rete che nei prossimi anni si estenderà ulteriormente. Ciò richiede oneri sempre maggiori per la manutenzione dei percorsi riservati alle biciclette, per questo Genova ha aderito subito al progetto ‘Adotta una ciclabile’ che rappresenta anche una ghiotta occasione per far conoscere i nostri investimenti nel campo della mobilità sostenibile per un totale di oltre 1 miliardo di euro”.