“Adotta un istituto”, gli studenti del Gastaldi-Abba in visita nelle sedi della Regione Liguria

Genova. Gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Gastaldi Abba di Genova hanno fatto visita alla sede della Regione Liguria e, a seguire, alla sede del Consiglio regionale nell’ambito del progetto “Adotta un istituto” realizzato da Regione Liguria tramite Alfa Liguria e Confindustria Genova.

Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, in tutte le sue forme, fin dagli anni dello studio, ed è rivolto in particolare agli studenti degli istituti tecnici e professionali, ma anche ai ragazzi della scuole secondarie di primo grado (medie) e primarie (elementari), contribuendo così a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro.

I ragazzi hanno incontrato alcuni rappresentanti delle istituzioni: l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola, l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Corso e il Segretario generale della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia, e hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un approfondimento sulle funzioni dell’ente regionale e sulle nozioni di base dell’architettura costituzionale dello Stato.

“Un’iniziativa importante fortemente voluta da Regione Liguria, tramite Alfa, che con una proficua collaborazione con Confindustria Genova vuole avvicinare il più possibile i giovani al mondo del lavoro – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Avere la possibilità di conoscere la grande ‘macchina’ regionale può certamente essere utile e significativo per meglio comprenderne le dinamiche e le funzioni. Al tempo stesso l’incontro con i giovani studenti per noi amministratori è sempre ricco di spunti di riflessione. Lavoriamo per garantire loro la miglior formazione e le più ampie possibilità occupazionali future”.

Dopo l’incontro in piazza De Ferrari gli studenti sono stai accolti in Consiglio regionale, e a seguire hanno visitato la sede del Comune di Genova e della Camere di Commercio, dove hanno approfondito il funzionamento di queste istituzioni locali. Infine, hanno preso parte a un laboratorio sulla sicurezza delle infrastrutture tenutasi a Palazzo Ducale.

“Giornate come queste – dice l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Corso – sono fondamentali, perché sono un’occasione importante per far avvicinare i ragazzi in età scolare al mondo del lavoro. E non solo, l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni è stato un momento prezioso di dialogo e di scambio con i ragazzi, uno scambio dal quale possiamo imparare molto in modo reciproco. Se da un lato ascoltare dalla viva voce dei ragazzi può aiutare noi, membri delle istituzioni, a portare avanti politiche sempre più vicine alle loro esigenze, dall’altro può servire ai ragazzi a comprendere il lavoro degli amministratori, rendendo i palazzi di vetro e spalancando le porte al funzionamento della macchina amministrativa”.

“La Camera di Commercio è sempre più impegnata sui temi dell’orientamento, sia nella diffusione di informazioni (i dati Excelsior per la conoscenza del mercato del lavoro attuale e nel medio termine) sia con la realizzazione di programmi, servizi e azioni rivolti al sistema delle imprese e dell’istruzione/formazione in materia di raccordo scuola-impresa, placement e certificazione delle competenze. L’accoglienza che abbiamo riservato oggi agli studenti del Gastaldi Abba sarà anche l’occasione per invitarli a verificare le loro attitudini in materia di autoimprenditorialità, grazie al test di autovalutazione curato dal nostro CLP (Centro Ligure Produttività) cui potranno sottoporsi a “Orientamenti” conclude Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova.