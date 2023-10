Addestratrice cinofila azzannata da cane senza guinzaglio: operata alle braccia, condizioni in miglioramento

Savona. Dopo gli interventi chirurgici necessari, migliorano le condizioni della donna rimasta gravemente ferita alle braccia lo scorso sabato, quando ha provato a fermare una zuffa tra il suo cane e un altro esemplare lasciato libero senza guinzaglio, un cane meticcio di grossa taglia, probabilmente un incrocio con un pastore maremmano.

Rossana Giordano, questo il nome della persona coinvolta, è un’educatrice cinofila da anni nonché presidente dell’Asd Rock The Dog. È ancora ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona per le lesioni subite agli arti superiori: il braccio sinistro è stato dilaniato dall’animale, mentre per il destro ha dovuto subire un intervento ai tendini. Nonostante ciò, chiacchierando con lei, si percepisce l’amore incondizionato per i cani e la passione per il suo lavoro, tanto che sottolinea quanto abbia voglia di tornare in campo e che non sia affatto scoraggiata dall’accaduto.

Proprio sabato, nella zona dove è presente un’area di addestramento, stava facendo esercitare un pastore olandese, al guinzaglio, nella ricerca in superficie. Ad un tratto è sopraggiunto l’animale, forse randagio o fuggito da qualche abitazione nei dintorni e, come spesso succede, entrambi hanno manifestato insofferenza nei confronti del proprio simile che rapidamente si è trasformata in rissa. La donna, per difendere il cane da lei condotto, si è messa in mezzo alla zuffa proteggendosi solo il viso e l’altro, forse spaventato e ancora agitato dall’incontro fortuito, ha iniziato a morderla nelle braccia, finché gli altri cinofili presenti in zona non sono intervenuti per aiutarla a mettere in salvo un cane e ad allontanare l’intruso.

“Il tutto si è svolto in una manciata di secondi, io ho temuto il peggio soprattutto per l’animale che avevo in custodia – spiega Rossana – Non è la prima volta che proprio lì si vedono cani senza guinzaglio e soprattutto senza padroni, che, magari, durante una passeggiata si perdono. Purtroppo se succedono fatti come questo la colpa è dei detentori, che non rispettano le regole e lasciano gli animali incustoditi. Anche se si è in aperta campagna occorre sempre tenere comportamenti corretti. Vorrei comunque fare un plauso alla macchina dei soccorsi, ai militi della Croce Bianca di Cairo, ai Carabinieri e al personale del 118 perché ho ricevuto un’assistenza umana e professionale degna di nota. Sono stata trasferita in elisoccorso al Santa Corona di Pietra ligure dove mi hanno prestato le prime cure, poi sono approdata a Savona nel reparto di Chirurgia della mano, e in entrambi gli ospedali ho trovato davvero efficienza e abilità. Ringrazio tutti coloro che si sono presi cura di me, anche chi mi ha inviato messaggi di solidarietà, ora sto meglio e spero di guarire velocemente perché mi mancano tanto i miei amici a quattro zampe”, conclude.