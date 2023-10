A Palazzo Ducale le celebrazioni della giornata di Genova e di Colombo

Genova. A 531 anni dall’impresa di Cristoforo Colombo, Genova oggi celebra, come da tradizione, il Columbus day con la cerimonia istituzionale a Palazzo Ducale.

La cerimonia, anche quest’anno, è stata preceduta anche dalla deposizione della corona a Porta Soprana, per tradizione la casa del celebre navigatore, alla presenza dei gruppi storici genovesi, dell’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli, in collaborazione con l’associazione A compagna e il consolato Usa a Genova.

A Palazzo Ducale, nel Salone del Maggior Consiglio, si è svolta la Cerimonia Colombiana, alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dei rappresentanti delle istituzioni, con il conferimento dei Premi Colombiani, la consegna della Medaglia Città di Genova e il Conferimento del titolo di Ambasciatori di Genova nel mondo.

Dopo l’intervento del vicepresidente del Centro Studi Colombiano Carlotta Gualco, il saluto istituzionale del sindaco di Genova Marco Bucci.

«Siamo orgogliosi di celebrare oggi il 531° anniversario della scoperta dell’America – ha detto il sindaco Bucci – Il 12 ottobre del 1492 è una data fondamentale nella storia dell’umanità. Cristoforo Colombo, il primo esploratore a viaggiare con una mappa e per questo riconosciuto come pioniere della modernità, scopriva un nuovo mondo, il Medioevo terminava e aveva inizio l’Era moderna. In questa giornata così densa di significato, conferiamo come di consueto il titolo di ambasciatore di Genova nel mondo ai nuovi rappresentanti a cui affidiamo il compito di promuovere la nostra città in ambito internazionale. Vogliamo che Genova torni ad essere riconosciuta come una città Superba per le sue bellezze, per le sue potenzialità e per le grandi opportunità che può offrire in tutti i campi. Lo facciamo anche nel nome di uno dei suoi figli più celebri, che ha rappresentato e continua a rappresentare un simbolo di coraggio e intraprendenza. Come da tradizione, il nostro saluto va anche ai liguri e genovesi lontani da casa, fieri del legame che mantengono con la nostra terra».

«Essere qui oggi nella mia città natale, in rappresentanza del Governo è per me un grande onore e permettetemi anche una forte emozione perché mi consente di ricordare insieme a voi non solo un illustre concittadino come Cristoforo Colombo ma anche di riconoscere il valore di coloro che hanno contributo a tenere alto il nome della città in Italia e all’estero – ha dichiarato il ministro Zangrillo – Le giornate dedicate a Colombo rappresentano una tradizione per tutta la Liguria come segno di riconoscimento nei confronti di un esploratore che ha reso Genova e l’Italia protagonista del mondo. Esprimo un forte ringraziamento ai vincitori dei tre premi per essersi contraddistinti nei loro settori»

I Premi Colombiani

Il Premio internazionale delle Comunicazioni è stato conferito dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Netalia Srl, “per il fondamentale contributo apportato dall’Azienda all’innovazione e lo sviluppo digitale made in Italy garantendo alle imprese italiane e alla PA gli strumenti per l’elaborazione e la conservazione in sicurezza dei dati”.

L’azienda genovese, fondata nel 2010, offre competenze specialistiche e servizi, nel mondo ICT, dedicati alle esigenze della Pubblica Amministrazione e della grande e media impresa del Paese. Eroga servizi infrastrutturali in cloud sviluppando strumenti per l’elaborazione e la conservazione in sicurezza dei dati come la piattaforma nazionale di “Public Cloud”, indipendente da strutture estere. Nel maggio di quest’anno, il Public Cloud Netalia ha ottenuto le qualificazioni dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale di livello 3 per analizzare tutti i dati della PA, inclusi quelli strategici.

La Medaglia colombiana, assegnata a chi “si sia distinto per coraggio, impegno negli studi, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano”, è stata conferita e consegnata dal prefetto di Genova Renato Franceschelli al Maestro Michele Trenti. Nella motivazione si legge: “Grande musicista, Fondatore e Direttore Artistico dell’Orchestra Filarmonica Genovese e Presidente dell’Associazione Amici di Paganini, per lo straordinario impegno nella promozione della Città di Genova”. Nato a Genova nel 1961, ha studiato chitarra con il maestro Bersano poi pianoforte e composizione a Graz (Austria). È stato direttore artistico dell’associazione Filarmonica Genovese, ha fondato l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Genova divenendone direttore principale. Ha curato a Genova le manifestazioni musicali per le celebrazioni del 500° anniversario della scoperta dall’America. Nel 2003 è stato incaricato del progetto finanziato dalla Commissione di Bruxelles per la presentazione internazionale di Genova Capitale Europea della Cultura 2004. È curatore scientifico del Paganini Genova Festival e vice segretario generale del Premio Paganini.

Il Premio internazionale dello Sport è stato assegnato a Diego Negri “in segno di riconoscimento per gli incredibili successi conseguiti durante tutta la carriera, coronati dalla vittoria del campionato del mondo di vela della classe Star nel 2022”. Nato a Sestri Levante nel 1971, si forma nella scuola di vela del Club del Mare di Diano Marina, di cui è oggi direttore sportivo; ha praticato la vela dall’età di 6 anni e iniziato l’attività agonistica nella classe Optimist. Vanta tre partecipazioni ai Giochi Olimpici come atleta delle Fiamme Gialle: Sydney 2000 e Atene 2004 con il singolo Laser Standard e Pechino 2008 nel doppio Star. In Germania nel 2022, ha conquistato il campionato del mondo della classe Star e, quest’anno, a Marblehead in Massachussets, il campionato del mondo della classe Star.

La medaglia Città di Genova è stata assegnata al fumettista, animatore e illustratore della città di Genova a Enzo Marciante, che a 24 anni esordì con la “Storia di Genova a fumetti” per la casa editrice Sagep. Ha stampato in 4 volumi le avventure di “Pisquino da Volastra”, bizzarro personaggio fantasy ante litteram, derivato da studi sulla Genova del Cinquecento. Nel 2019 l ’Archivio di Stato di Genova gli dedica la grande Mostra annuale del 2019 intitolata “Ti racconto la Storia di Genova”. Pubblica per molti anni sui settimanali Più, TV Junior e Corriere dei Piccoli con personaggi creati dalla sua fantasia, tra cui, l’Ispettore Bobop, il Mago Ignazio e la Fata Bertilla. Collabora a serie famose come Ape Maia, Tiramolla e Pantera Rosa.

La medaglia Città di Genova è stata assegnata alla memoria di Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova per quasi vent’anni, scomparso lo scorso aprile, “in segno di riconoscimento per l’essenziale contributo, impegno e convinzione con cui ha perseguito per tutta la vita l’obiettivo di migliorare la sua amata città“. Medaglia alla memoria anche dell’ingegner Giuseppe Celle, morto nel 1924, “a ricordo del suo ventennale lavoro nella progettazione e costruzione del più grande complesso ospedaliero dell’epoca” nel centenario dell’inaugurazione dell’ospedale San Martino.

È stato presentato il progetto “Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale”, in collaborazione con National Italian American Foundation (NIAF), Ocean Race e Consolato Generale d’Italia a New York, con l’intervento dell’on. Susy De Martini, ambasciatrice di Genova nel Mondo e senior consultant per le relazioni internazionali.

Dopo il saluto finale ai Liguri nel mondo da parte del Presidente Associazione Liguri Nel Mondo Mario Menini e del presidente de A Compagna Franco Bampi, il sindaco Bucci, sul palco insieme al Coordinatore degli Ambasciatori di Genova nel mondo-AGW Giuseppe Franceschelli, ha nominato nuovi 17 ambasciatori di Genova nel mondo.

Luca Barabino. Fondatore e CEO di Barabino & Partners Società Benefit. Nata nel 1985 oggi si sviluppa con oltre 140 dipendenti e collaboratori e ricavi per circa 22 milioni di euro. Oggi il Gruppo ha società operative e uffici oltre che in Italia, in Uk, Germania, Francia, Belgio e Usa, ma mantenendo la sede originale di Genova. Ha seguito la ristrutturazione e il rilancio dell’impianto Polisportivo La Sciorba (Area stadio), denominato “La Cantera Stadium Barabino & Partners”.

Luca Clavarino. Architetto, fellow emeritus del Royal Institute of Chartered Surveyors/RICS, Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere d’Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta. Project Manager di grandi progetti di sviluppo e riqualificazione immobiliare e urbana. Nel 2012 si è trasferito a Lugano. Unico italiano tra i fondatori dell’associazione luganese ProGottardo ferrovia d’Europa, negli ultimi anni si è occupato della promozione del completamento, a sud di Lugano, del corridoio ferroviario.

Matteo Daste. Nato a Genova nel 1975, vive da oltre 20 anni a San Francisco. È socio in Mayer Brown LLP, uno dei più grandi studi legali internazionali al mondo. Dirige il practice group ECVC, dove si occupa di operazioni di corporate finance e venture capital nel settore dell’innovazione tecnologica in Silicon Valley. È anche attivo come investitore in startups. È cavaliere all’Ordine della Stella d’Italia.

Edoardo Fantino. Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Banca Passadore. È membro del Consiglio Generale di Confindustria Genova, presidente della Sezione Finanza e Assicurazione di Confindustria Genova, membro della Commissione Regionale ABI e membro della Consulta della Facoltà di Economia di Genova per il Corso di Laurea in Economia della Banca, della Borsa e delle Assicurazioni.

Fabrizio Galluzzi. Ingegnere, ha fondato TB Engineering, società di consulenza e trading di prodotti industriali che opera sul mercato internazionale, principalmente nel campo della produzione di elettrodomestici.

Sebastiano Gattorno. Fonda la Società S.G.F., Società Genovese Finanziaria, di cui è proprietario, presidente e amministratore delegato. S.G.F. acquisisce società come: Luigi Serra, Merzario, Odino Valperga, Gruppo Tripcovich di Trieste e altre, impiega più di 3.000 persone nel mondo. È vice presidente esecutivo di Interglobo Project, membro del Cda di Filse e di Sennder Spa, partecipata dalle Poste Italiane.

Paolo Guglielmini. Ingegnere meccanico, ha lavorato nel laboratorio di ricerca in fisica nucleare CERN. È CEO della Hexagon AB, gruppo svedese specializzato nella cattura ed elaborazione software del dato 3D in varie applicazioni industriali.

Giuseppe Isoleri. Già vice direttore della sede di Genova della Banca Popolare di Novara, è presidente dell’Associazione “Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini” e socio fondatore dell’Associazione Amici di Paganini, Consigliere nel Consiglio Nazionale delll’UNCALM Unione Nazionale Circoli e Associazioni Lirico Musicali.

Luisella Mazza. Luisella Mazza è nata a Genova nel 1982 e vive a Londra, dopo un periodo trascorso a Barcellona e a Dublino. Dal 2005 lavora in Google. Coltiva la passione per la letteratura e l’arte: suo romanzo d’esordio, “Bum Bum Bum”, è stato pubblicato da Fazi Editore a luglio di quest’anno e presentato al Book Pride Festival di Genova.

Silvia Monga. Regista e sceneggiatrice pluripremiata a livello nazionale e internazionale. Con i suoi lavori, proiettati in Italia e paesi esteri, distribuiti nei cinema, piattaforme streaming, canali Rai e promozioni in trasmissioni Rai/Mediaset, porta cultura, tradizioni, storia e bellezze paesaggistiche della nostra città in Italia e nel mondo.

Carlo Pernat (ha ritirato l’onorificenza la figlia Serena Pernat). Dopo aver lavorato nell’ufficio stampa della Piaggio, passa prima al Reparto Corse della Gilera e poi alla Cagiva. Dal 1991 è il direttore sportivo dell’Aprilia nel motomondiale. Nel 1998 è responsabile di comunicazione e marketing del Genoa. Torna poi nel paddock con altre vittorie mondiali da manager con Loris Capirossi e Marco Simoncelli.

Fabio Pesto. Fondatore e presidente della Pesto Sea Group. Vice presidente Assonautica Italiana, nel 2017 costituisce e diventa presidente di Liguria for yachting, rete di porti turistici liguri. Fondatore dell’associazione Genoa for Yachting. Attualmente residente in Sud Africa, dove ha recentemente aperto una nuova società Pesto Sea Group South Africa con sede a Città del Capo.

Daniela Picco. (ha ritirato l’onorificenza la mamma Alina Morini). Genovese di adozione, sposata, 2 figli, dal 2019 Executive Director della MSC Foundation, che sostiene cause di vari ambiti sociali. Tra i progetti genovesi, il restauro della facciata della cattedrale di San Lorenzo e un progetto di riqualificazione ambientale nell’area sottostante al nuovo ponte San Giorgio.

Daniele Pratolongo. Dopo aver lasciato Genova poco più che ventenne, lavora in Indonesia e poi a Singapore dove getta le basi per la nascita Rocktree, che, da un piccolo gruppo per la logistica locale, oggi impiega mille dipendenti, ha una sede a Genova e opera in quattro continenti.

Camilla Roghi Veronesi (ha ritirato l’onorificenza la sorella Chiara Roghi). Sposa Bruno Veronesi, vice console Onorario d’Italia per lo Stato del Paranà e si trasferisce in Brasile. È presidente dei ” I Bravissimi”, associazione che promuove la diffusione della cultura italiana in Brasile. Dal 2006 è la responsabile del vice consolato onorario d’Italia nel Paranà filtro principale del Consolato Generale d’Italia per le pratiche di riconoscimento di cittadinanza e assistenza generale ai concittadini residenti in Brasile.

José Scanu. Intraprende, da giovanissimo la carriera concertistica. Dal 1989 al 2010 ha accompagnato il M° Mario Trabucco, curatore del Cannone di Paganini. Dal 2012 il Comune di Genova gli ha conferito incarico di valorizzare la chitarra Gennaro Fabbricatore del 1821, liutaio in Napoli, appartenuta a Giuseppe Mazzini e custodita al Museo del Risorgimento di Genova.

David Yang (ritira il Presidente PSA Italia Marco Conforti). Regional ceo di PSA per l’Europa, il Mediterraneo e le Americhe. È membro del senior Management Council di PSA International dal 2008. In qualità di Direttore del Centro di Milano, ha promosso e realizzato importanti investimenti da parte di multinazionali italiane e svizzere che hanno utilizzato Singapore come centro di produzione e servizi a livello regionale e globale nei settori dell’elettronica, della chimica, delle scienze della vita e dell’ingegneria di precisione.