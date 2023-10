A Genova una discoteca vieta foto e video, il sabato del Casa Mia è “rivoluzione” anti-social

Genova. Da questo sabato 7 ottobre e per tutta la stagione il club Casa Mia di via XII Ottobre a Genova sperimenterà un nuovo – se così si può definire – format di divertimento. All’interno, per ora solo al sabato, sarà vietato scattare foto e registrare video.

Una piccola “rivoluzione” anti-selfie e anti-social in un mondo, e in quello dell’entertainment in particolare, dove se non sei taggato non esisti, dove il rimbalzo della presenza dalla realtà reale a quelle delle stories o di TikTok è apparentemente irrinunciabile anche a livello di promozione.

E invece, divertirsi senza uno smartphone a certificarlo, “si può fare”. La sera del sabato al Casa Mia si chiamerà “Tilt” e nelle volontà dei gestori sarà un “party avveniristico e anti-conformista che promette di sconvolgere la Genova by Night”.

“Foto e video off limits dovrebbero permettere ai partecipanti di vivere l’evento senza distrazioni digitali – continuano dal Casa Mia – in un’epoca in cui la quantità di follower conta più della qualità delle esperienze, Tilt rigetta l’omologazione e infrange gli schemi dei cliché genovesi”.

Regular guest in consolle saranno Geo From Hell, dj del Cocoricò e vincitore del programma tv TOP DJ, Filippo Marchesini, Francesco Pittaluga e Max Giannini ma ci saranno molte sorprese. Tilt è un progetto che porta la firma di Ale Big Mama, noto organizzatore di eventi in tutta Italia.

La programmazione 2023/24 del Casa Mia Club si completa con le serate del mercoledì (inaugurazione 11 ottobre) con il consolidato format Reggaeton “Twerk it”, il venerdì (inaugurazione 13 ottobre) con due sale a ingressi separati, al piano -1 musica commerciale, con il format Happy friday e al -2 spazio alla “club culture house” tra cui le serate “Free Soul”.

Il sabato sera oltre alla sopra citata Tilt, al piano -2, con ingresso separato, andranno in scena nuovi format a cura di RST, già organizzatori del First Festival e di altri format di successo nell’ambito della musica techno.