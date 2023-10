A Genova è arrivato l’autunno, burrasca e temperature in picchiata: 3 gradi sul monte Bue

Genova. Sui social sono già spuntati gli inevitabili commenti della serie “Ridateci l’estate” e nell’era digitale è questo, ancora più che i giacconi pesanti tirati fuori dall’armadio, o le temperature segnate dai termometri, a dare il segno che finalmente – nel senso letterale del termine – anche a Genova e in Liguria è arrivato l’autunno.

Correnti fresche settentrionali hanno fatto il loro ingresso sul Bel Paese iniziando la loro cavalcata dal Nord Est e arrivando tra la notte e questa mattina sulla nostra Regione.

La Liguria si è svegliata con cieli molto nuvolosi o coperti da spesse stratificazioni medio-alte. Ma soprattutto con venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele.

Ma le temperature, che domenica pomeriggio hanno avuto ancora un colpo di coda estivo sfiorando i 30 gradi nelle ore più calde sono crollate di 10, in certi casi addirittura 15 gradi.

In questo momento a Genova la colonnina di mercurio indica 14 gradi. Secondo le previsioni di Limet sulla costa raggiungeremo al massimo i 20-25, nelle zone più riparate. Nell’entroterra si scenderà fino a 5 gradi. Già registrato un picco minimo di 3.3 gradi sul Monte Bue, in Val D’Aveto.

A Genova città si è passati tra le 16 di domenica e le 8 di questa mattina da 27 a 15 gradi. Siamo sui 13 nel quartiere di Quezzi e a 12 al Righi. A Sori, in località Fontana Fresca, questa mattina sono registrati 10 gradi. Tra gli 8 e gli 11 nell’immediato entroterra del capoluogo ligure.

A Savona il termometro è sceso da 26,5 a 16 gradi in 15 ore. Siamo sui 5 gradi a Osiglia, sui 7 a Magliolo, nell’interno. Decisamente qualche grado in più nel ponente savonese, 18-19 gradi a Loano e Albenga, e nell’imperiese e in alcune sacche dell’estremo levante (Cinqueterre).

Un cambio repentino, accompagnato da temperature del mare ancora alte, che mette in allerta previsori e protezione civile per quelli che potrebbero essere gli effetti. Si vedrà già da mercoledì con l’approssimarsi di una perturbazione e di piogge sparse su tutta la Liguria.