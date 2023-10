A Cornigliano i festeggiamenti per i 100 anni della partigiana Giovanna

Genova. Festa al Centro Civico di Cornigliano per i 100 anni di Uliana Lucattini, la partigiana “Giovanna”, questo il nome di battaglia con cui era conosciuta.

Nata a Borzoli il 26 ottobre 1923, era militante nella brigata SAP Alice Noli con il fratello Sergio: “Partigiana cittadina”, così lei stessa si è definita in una recente intervista, Lucattini era sarta, e si occupava di recapitare le lettere dei partigiani alle famiglie, di portare cibo a chi era detenuto in carcere e di diffondere la stampa clandestina: fu per questo arrestata e portata in carcere a Sampierarena, dove fu sottoposta a estenuanti interrogatori

I festeggiamenti sono stati organizzati con la collaborazione di Anpi Genova, e nel corso della cerimonia a Lucattini e al fratello è stata consegnata la medaglia della Liberazione: “Cent’anni di Resistenza e di bellezza: auguri a Uliana Lucattini, la sapista Giovanna festeggiata al Centro Civico di Cornigliano”, è stato il messaggio di auguri dell’Anpi.

La testimonianza di Uliana e del fratello Sergio è stata raccolta nel progetto “Noi Partigiani“, ideato e curato dalla giornalista Laura Gnocchi.