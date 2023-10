A 75 anni solleva 258 kg: oro e triplo record italiano per il chiavarese Sandro Ugolini

Chiavari. Oro e triplo record italiano per Sandro Ugolini, allenato da Fabio Riccobaldi della Chiavari Powerlifting.

Di Chiavari, Ugolini a 75 anni ha sollevato 258 kg ai campionati italiani di Powerlifting, tenutisi sabato 28 ottobre al Palafipl di San Zenone al Lambro in provincia di Milano, infrangendo così i record esistenti.

Alla sua prima gara in assoluto, ha subito ottenuto il primato italiano e il triplo record nazionale di squat (75 kg), panca piana (63 kg) e stacco da terra (120 kg), nella categoria Master IV, – 66 kg, per un totale di 258 chili sollevati.

“Sono molto fiero di Sandro – spiega Riccobaldi – Prima della pandemia si è avvicinato a questo sport nella palestra che dirigo. Con le restrizioni pandemiche ci siamo persi un poco di vista, ma sei mesi fa è rientrato ad allenarsi. Abbiamo subito realizzato un piano di lavoro che comprendeva fino a cinque allenamenti a settimana e una giusta alimentazione. In poco tempo ha perso sei chili e iniziato a sollevare carichi importanti”.

Per Riccobaldi che ha fondato e dirige “La tana degli orsi e delle tigri”, come è soprannominata la sua palestra, quello di Ugolini è uno dei numerosi riconoscimenti ottenuti in questi anni, fra ori e record in tutte le categorie: “L’oro di sabato dimostra che il giusto allenamento, in un ambiente sereno e professionale, consente a chi ha dedizione, passione e costanza, di ottenere risultati importante – dichiara Riccobaldi -. Posso dire che Sandro è l’atleta ideale che ogni allenatore vorrebbe. Ora proseguiremo con gli allenamenti per raggiungere altri obiettivi. Qui però ci tengo a precisare che ori e record sono un bellissimo coronamento, il giusto riconoscimento per chi si impegna tanto, ma quello che conta è allenarsi con divertimento, passione e migliorare se stessi. Dopo arrivano i risultati”.