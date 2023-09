Webuild presenta un bond per rifinanziare il debito, roadshow con gli investitori qualificati

Milano. Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, “con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso”, con il supporto di Bnp Paribas, BofA securities Europe, Goldman Sachs international, Hsbc continental Europe, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint lead managers. La notizia è riportata dall’Ansa.

Lo rende noto la società, specificando che i proventi delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte, al rimborso dell’indebitamento esistente, anche attraverso il riacquisto, da parte della società, di parte obbligazioni già emesse.

Queste sono ‘1.750 per cent. Notes due 26 October 2024’, con un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 500 milioni e ‘750 milioni 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025’, con un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 750 milioni, “ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società in data odierna e per scopi generali del gruppo Webuild”, si legge in un comunicato.

“La complessiva operazione consentirebbe l’estensione delle scadenze di una parte del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media, cogliendo le opportunità di mercato”, aggiunge la società, specificando che “ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di settembre 2023”.