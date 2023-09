Anche il Waterfront finisce (di nuovo) allagato. Moretti: “Nessun problema, a breve le fondazioni”

Genova. Il violento temporale che ha investito Genova nella notte, facendo innalzare i livelli dei corsi d’acqua e lasciando isolate centinaia di persone sulle alture di Struppa, non ha risparmiato il Waterfront di Levante dove è in corso il Salone Nautico. Una grossa piscina d’acqua si è formata nell’area di cantiere sul lato nord del padiglione Jean Nouvel, com’era già successo nella notte tra il 27 e il 28 agosto, mandando a bagno ruspe, mezzi da cantiere e materiale edile.

“Non c’è nessun problema e non ci saranno particolari ritardi – assicura Massimiliano Moretti, amministratore delegato di Cds Holding -. Domani o dopodomani la situazione sarà già ristabilita. Stiamo pompando fuori l’acqua. Il vero tema è che dobbiamo iniziare a breve con le fondazioni, quindi è un po’ una seccatura ma risolveremo a breve”. Altri piccoli allagamenti si sono formati lungo le banchine e la viabilità interna percorsa dai visitatori del Salone: stamattina erano in azione autopompe e operai per prosciugare le pozze.

L’area allagata – che appare quasi come un “terzo canale” accanto a quello vero dove per la prima volta sono in esposizione le imbarcazioni – corrisponde al lotto in cui saranno costruiti il nuovo edificio multifunzione circondato dal grande parco e servito da un maxi parcheggio sotterraneo su due piani capace di ospitare circa 900 posti auto. “La nuova costruzione sarà destinata prevalentemente a uffici, inclusa la Fabbrica delle Idee, che sarà un incubatore di start-up, e altri 25 appartamenti all’ultimo piano“. Si tratta di 10mila metri quadrati di superficie complessiva, di cui 7mila circa destinati a uffici.

Nel frattempo prenderà forma l’area verde sul lato nord del canale: “Pianteremo alberi già ad alto fusto”, promette Moretti. Intanto è già comparso un filare di piccole palme al livello superiore, quello che sarà collegato alla nuova viabilità del Waterfront tramite il ponte carrabile. Nelle prossime settimane i lavori si concentreranno specialmente sul Palasport, con l’obiettivo di terminarlo entro il 2024.