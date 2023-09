Visita ad Ansaldo Energia di Freni e Benveduti, Pd: “Necessari trasparenza e impegno”

Genova. A seguito della visita inaspettata al sito di Ansaldo Energia da parte del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanza, Federico Freni, e dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti, il Partito Democratico di Genova annuncia l’avvio di due interrogazioni.

“Generano, infatti, stupore e perplessità la visita di un rappresentante del MEF, laddove il Ministero di competenza sarebbe, invece, quello dello Sviluppo Economico e il carattere inatteso – quantomeno dai dipendenti – della stessa”, si legge in una nota del Pd di Genova.

“Per chiedere di fare chiarezza sulle ragioni di tale gesto, il Senatore Lorenzo Basso e il Deputato Andrea Orlando presenteranno un’interrogazione in Parlamento, anche con lo scopo di accertarsi che non esistano eventuali problematiche non comunicate ai lavoratori e per ribadire la necessità di intervenire velocemente ed efficacemente per fornire ad Ansaldo Energia tutto il supporto necessario al rilancio dell’azienda attraverso acquisizioni di commesse che possano garantire la continuità produttiva”, aggiunge il comunicato.

Parallelamente, il Consigliere Regionale Luca Garibaldi presenterà in Consiglio Regionale un’interrogazione rivolta all’Assessore Benveduti per reiterare la richiesta di trasparenza nei confronti dei dipendenti dell’azienda e chiedere conto di quali azioni intenda mettere in atto l’amministrazione regionale per supportare una delle più importanti realtà produttive della regione e del Paese.

“Il Partito Democratico di Genova rimane vigile e impegnato affinché venga garantita la massima trasparenza e supporto ad Ansaldo Energia, patrimonio storico e produttivo di Genova e dell’intera Italia”, dichiara Giancarlo Furfaro, responsabile Industria del Partito Democratico di Genova.