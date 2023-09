Virtus Entella. Esonerato Gennaro Volpe: fatale la sconfitta nel derby e la contestazione dei tifosi

La Virtus Entella esonera mister Gennaro Volpe. Ecco il comunicato del club: “È stata una decisione molto dolorosa” – spiega il presidente Antonio Gozzi – “la scelta di puntare su Gennaro era stata ben ponderata e in questi primi due anni ha dato i suoi frutti sul piano dei risultati e della crescita di molti giocatori. Purtroppo in questa prima parte della stagione sono venute a mancare le condizioni per continuare quel processo di crescita che tutti, ad iniziare dal tecnico, auspicavamo.

“A Gennaro – prosegue – voglio dire grazie per l’impegno, il senso di appartenenza, la passione che ha sempre dimostrato, sposando e affermando i valori dell’Entella. Nella convinzione che i sentimenti personali resteranno vivi e forti nel tempo, l’Entella, se lui lo vorrà, rimarrà casa sua”. La guida tecnica sarà affidata temporaneamente a Massimo Melucci, allenatore della Primavera, che dirigerà oggi alle 16.30 l’allenamento allo stadio Comunale.

I due pareggi alle prime due di campionato avevano fatto storcere il naso alla tifoseria della Virtus Entella. Grandi aspettative erano riposte nel derby del Tigullio tra le mura amiche contro il Sestri Levante, che nelle prime due aveva rimediato due sconfitte. I corsari rossoblù si sono però imposti 1 a 0 grazie al goal del capitano Pane facendo aumentare così a dismisura il malumore tra i sostenitori del club biancoceleste

“A malincuore – scrivono i sostenitori della Gradinata Sud Chiavari – dopo questa umiliazione calcistica prendiamo all’unanimità questa decisione sofferta, FINCHÈ RESTERÀ QUESTA GUIDA TECNICA NON ENTREREMO PIÙ ALLO STADIO, invitiamo tutta la tifoseria e tutti i settori a disertare lo stadio, una decisione forte che deve far riflettere la dirigenza ‘ la Grande Famiglia Entella’”,

“Stasera – aggiungono – ci avete fatto vergognare, contro una squadra di caratura inferiore ma che giocava con il sangue negli occhi , a fine partita come al solito nessuno ci ha messo la faccia.

Le mancanze di rispetto si pagano. VOLPE DIMETTITI O CI DIMETTIAMO NOI”.