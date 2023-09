Violenza di genere, l’appello delle giovani libraie del centro storico: “Uomini, venite a chiederci letture femministe”

Genova. “Lettori, uomini, maschi. Da oggi vorremmo vedervi entrare numerosi e sentirvi dire: ‘Consigliatemi delle letture per imparare come praticare il femminismo. Delle letture per capire come funziona il patriarcato, quanto male sta facendo. Delle letture per capire come decostruirlo, partendo da me stesso’”.

A lanciare l’appello sono Samantha Giribone e Valentina Beronio, titolari di Book Morning – Libreria degli Indipendenti, la libreria di via della Maddalena. Che dopo la lunga pausa estiva, hanno riaperto i battenti nel pieno del dibattito sullo stupro di Palermo e quelli di Caivano, scegliendo di prendere una posizione netta.

“Prima di parlarvi di tutte le storie e gli incontri che animeranno questa nuova stagione, dobbiamo dire una cosa, urgente e precisa. E per farlo useremo il maschile, non sovraesteso, perché ci rivolgiamo proprio a voi uomini che ci seguite, frequentate la libreria, partecipate ai nostri incontri – esordiscono Beronio e Giribone – Questa estate caldissima e violenta, ha fatto ribollire la nostra rabbia, insieme a quella delle nostre sorellɜ. Siamo furiosɜ, di una furia millenaria”. Da qui l’invito rivolto principalmente ai frequentatori della libreria: “Vorremmo vedervi uscire portando tra le mani ‘Patriarcato for dummies’ di Eugenia Nicolosi, ‘Maledetta sfortuna’ di Carlotta Vagnoli, ‘Girlhood’ di Melissa Febos, ‘No’ di Lorenzo Gasparrini. Solo per citarne alcuni, tra i più immediati, i più introduttivi. Vorremmo che li leggeste, da cima a fondo, che li studiaste, che li prestaste ai vostri colleghi, li regalaste ai vostri figli, che creaste delle chat per discuterne (perché di questo sì dovreste riempire le vostre chat) con gli amici del calcetto”.

Una richiesta di informarsi e così fare squadra, di unirsi alle fila non soltanto di donne, ma anche di uomini che già combattono per far sì che una rivoluzione culturale e sociale tanto attesa possa avversarsi. E con essa un cambio di prospettiva e considerazione delle donne nella società attuale, fondamentale per evitare che episodi come lo stupro di gruppo di Palermo (soltanto per citare uno degli ultimi e maggiormente ammantati di clamore mediatico) possano ripetersi.

“La violenza di genere è violenza maschile contro le donne (o chiunque sia socializzatə come tale), perché il sistema patriarcale la prescrive, la tutela, la facilita, la veicola, la legittima, la tramanda, in quella che vi fa credere essere l’immutabile natura del maschio – proseguono le due giovani libraie – E quindi proprio a voi, maschi, se volete essere alleati, spetta occuparvi della soluzione, che inizia comprendendo e guardando in faccia con onestà le radici ben piantate del patriarcato dentro di voi, per iniziare ad estirparle”.