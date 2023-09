“Violentata da uno sconosciuto alla Fiumara”: il racconto choc di una 19enne, indaga la squadra mobile

Genova. Si è presentata ieri al pronto soccorso dell’ospedale Galliera per farsi visitare e raccontare la terribile esperienza vissuta alcuni giorni prima nei pressi del centro commerciale della Fiumara a Sampierdarena, i cui giardini sono uno dei maggiori punti di incontro dei giovanissimi del ponente e purtroppo spesso teatro di risse, rapine ed episodi di violenza.

La ragazza, che ha 19 anni, ha raccontato di aver conosciuto un giovane sui social e i due si erano dati appuntamento alla Fiumara per incontrarsi. Ben presto, però quell’incontro si è trasformato in un incubo. La ragazza è stata attirata in luogo isolato, forse hanno fatto uso di droghe (ma i dettagli sono al vaglio degli investigatori della squadra mobile), poi la ragazzina è stata stuprata.

I segni della violenza sarebbero stati accertati dai medici del Galliera che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti dell’Upg. La ragazza, seppur sotto choc, avrebbe fornito un identikit dell’aggressore. Al vaglio anche le telecamere della zona anche se le indagini potrebbero essere complicate dal fatto che la denuncia è arrivata diversi giorni dopo i fatti e le immagini di video sorveglianza del centro commerciale potrebbero essere state nel frattempo sovrascritte.

Due giorni fa sempre al Galliera una 30enne aveva denunciato di essere stata violentata dal suo ex fidanzato, un ventenne, che ora è indagato a piede libero dai carabinieri.