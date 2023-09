Vigili del fuoco, dopo 38 anni va in pensione il capo reparto Massimo Canepa: l’omaggio dei colleghi

Genova. “Capo reparto Canepa da centrale Genova: buona pensione”: così il comando provinciale dei vigili del fuoco ha voluto salutare Massimo Canepa, che dopo quasi 40 anni di servizio appende “l’elmetto” al chiodo per godersi, appunto, la meritata pensione.

L’ultimo giorno operativo di Canepa è stato il 31 agosto, un ciclo che si è chiuso dopo poco più di 38 anni, essendo diventato un vigile del fuoco permanente nel luglio del 1985: “Per anni ha lavorato al distaccamento di Bolzaneto per poi decidere di occuparsi di un servizio fondamentale per il soccorso che è la manutenzione e il miglioramento della rete di comunicazione radio”, spiegano dal comando provinciale, aggiungendo all’omaggio social alcune foto che ritraggono Canepa al lavoro e “in occasione di una non ordinaria manutenzione”.

Tantissimi i commenti di saluto e gli auguri di “buona pensione” a Canepa, che dal canto suo si è commosso per il gesto dei colleghi: “Vi ringrazio tutti, questa non me l’aspettavo, siete stati la mia seconda famiglia, a volte la prima, per tutti questi anni conoscendo persone speciali. Un abbraccio caloroso a tutti i vigili del fuoco”.