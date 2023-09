Viabilità in tilt per il Nautico, Pd: “Da Bucci passerella sulla schiena dei genovesi”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo del Pd in consiglio comunale a Genova e dal Pd Genova. “C’è da chiedersi se mentre sfilava per le vie di Genova, Marco Bucci si sia accorto del grande disagio provocato ai genovesi dalla sua decisione di chiudere, dalla sera alla mattina, corso Marconi. Senza reali alternative per la viabilità, questa scelta ha portato mezza Genova alla paralisi, proprio in concomitanza di un’occasione importantissima come il Salone Nautico”.

“Scelte fatte a tavolino nel palazzo, che questa mattina hanno congestionato il traffico di chi doveva andare a scuola, chi a lavorare e chi al Salone Nautico stesso – si legge nella nota – disagi reali che hanno colpito ancora una volta i genovesi, mentre il sindaco Bucci si ostina a praticare il gioco delle tre carte con parcheggi, corsie di transito e aree pubbliche che ruotano a suo piacimento, senza arrivare ad ammettere ciò che è sotto gli occhi di tutti: il fallimento della sua gestione della mobilità cittadina”.

“E così prende forma l’ennesima passerella del centrodestra, nuovamente costruita sopra i genovesi e i loro diritti – attaccano i dem – d’altronde, il sindaco Marco Bucci ha nella sua visione una Genova sempre più periferia di Milano, una città per turisti e con grandi eventi che, tuttavia, non tiene mai troppo in considerazione chi a Genova, e nelle sue periferie, vive e lavora”.

“Per questo va subito ripensata la viabilità in zona Foce per liberare le vie dal traffico e convogliare la sosta nelle nuove aree libere, senza sottrarre posteggi. Le nostre proposte sono quelle di liberare corso Marconi dalla sosta, convogliandola invece nelle zone interrotte al traffico, come ad esempio in Piazzale Kennedy dove, a pochissimi giorni dall’inizio dell’evento, è stata fatta la scelta miope di sospenderla. E introdurre un serio servizio navetta per permettere ai visitatori del Salone Nautico di posteggiare in apposite aree individuate fuori dal centro città”, prosegue la nota.

“Speriamo che per il bene di Genova, il sindaco Bucci cambi atteggiamento rispetto le sue uscite mezzo stampa perché, a differenza di quanto da lui affermato, quelli che devono andare a lavorare, non sanno come farlo. Ma forse, a lui e al centrodestra, dei lavoratori importa molto poco, visto che sulla passerella del Salone Nautico sfilano tutti, ma a fare visita ai lavoratori ex Ilva non è andato nessuno”, concludono dal PD Genova e dal gruppo PD Comune di Genova.