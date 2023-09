Genova. I cartelli di divieto erano stati apposti ma probabilmente a causa del maltempo di ieri sera e questa notte molti si sono scordati di spostare la moto da via Petrarca, accanto al palazzo della Regione per il concentro Dj Set di Radio 105 organizzato nell’ambito degli eventi Fuori Salone.

Stamattina zero tolleranza per chi non non ha rispettato il divieto. La polizia locale ha chiamato il carro attrezzi chiamato a caricare una ‘camionata’ di motocicli.