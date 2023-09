Tentata rapina in farmacia in via Canevari, arrestato clochard 36enne

Genova. Un clochard di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di una tentata rapina avvenuta a luglio in una farmacia di via Canevari.

L’uomo è stato individuato dai militari del comando provinciale a due mesi dall’episodio, avvenuto il 19 luglio. Si tratta, come detto, di un 36enne senza fissa dimora, che è stato rintracciato nel centro storico e arrestato.

Nella stessa operazione condotta nella città vecchia, i carabinieri hanno identificato oltre 200 persone e ne hanno arrestate altre 4. Di questi, un 55enne, un 44enne e una trentenne che hanno ripetutamente violato l’affidamento in prova ai servizi sociali cui erano sottoposti per cumulo pene per reati contro il patrimonio e la persona. La quinta persona arrestata è invece un 23enne sorpreso a Lavagna, in via XXVI Aprile, mentre con una trave di legno provava a sfondare la vetrina di un negozio.