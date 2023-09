Via al processo ai presunti terroristi del gruppo Gabar: in aula il video che li collega all’attentato di Parigi

Genova. E’ cominciato questa mattina davanti alla Corte d’assise di Genova il processo ai principali imputati della presunta cellula terroristica con base in Italia, sgominata dalla Digos di Genova, nota come il gruppo ‘Gabar’. Davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Cusatti è comparso, in videocollegamento dal carcere Yaseen Tahir, 24 anni, il presunto capo della cellula. L’altro imputato, tutt’ora latitante è Alì Moksine.

Gli investigatori della Digos, con il dirigente Riccardo Perisi e due agenti della sezione antiterrorismo, hanno ricostruito la nascita della maxi indagine che aveva portato all’arresto, nel giugno dell’anno scorso di 10 cittadini pakistani, tutti accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Il gruppo aveva contatti diretti con Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo. Tahir Yaseen, considerato il reclutatore della cellula italiana del gruppo Gabar, il 24 settembre 2020, il giorno prima dell’attentato a Parigi, era a Ventimiglia e dal ponente ligure faceva spesso la spola. Nel 2019 era stato anche arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel 2020 segnalato dai francesi per attività correlate al terrorismo. In un video del 20 aprile 2020 pubblicato da Tahir su YouTube, si vedono 8 persone e tra loro c’è proprio l’attentatore di Parigi. E in quel video Tahir, che oggi si è riconosciuto nelle immagini, ha in mano un coltello uguale a quello utilizzato dall’attentatore di Parigi.

Il “gruppo Gabar”, secondo gli investigatori era ispirato “alla dottrina di Khadim Hussain Rizvi imperniata sulla lotta anche violenta contro la blasfemia” e aveva diverse articolazioni in altrettanti Paesi europei, dalla Francia alla Grecia, alla Spagna e all’Italia. La cellula fondamentalista Gabar, in Francia si era manifestata con violenza nell’attentato compiuto il 25 settembre 2020 sotto la ex sede della rivista satirica Charlie Ebdo.In quell’occasione Zaheer Hassan Mahmoud (in stretti rapporti con alcuni degli indagati dell’inchiesta genovese) aveva ferito con una mannaia due dipendenti di un’agenzia televisiva.

Oggi in aula sono stati mostrati alla corte i video e i contenuti violenti diffusi sui social dagli imputati, poi si è passati alle intercettazioni. Secondo il gip Silvia Carpanini che aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare i propositi criminali del gruppo che usava i social canale principale di reclutamento oltre che di propaganda non erano “mere vanterie prive di serietà ma hanno avuto concreta attuazione nell’attentato di Parigi e il rinvenimento di micidiali armi da taglio nella disponibilità dell’attentatore di Parigi e di Tahir “in luoghi e momenti differenti, lasciavano intendere che altri gesti violenti fossero stati programmati e che solo l’intervento anticipato delle forze dell’ordine ha verosimilmente bloccato ulteriori azioni terroristiche”. Una cellula italiana che era quindi effettivamente attiva e vitale” e il ‘basso profilo’ tenuto nel periodo precedente l’arresto sarebbe stata parte di un ben preciso programma, quello “di far calmare le acque” dopo l’attentato di Parigi e di attendere che tutti i membri del gruppo uscissero dal carcere prima di agire nel nostro Paese.

Gli altri 8 membri del gruppo, a differenza di Tahir e del latitante Moksine, hanno scelto il rito abbreviato. Il processo è cominciato a metà luglio e la sentenza dovrebbe arrivare entro la fine del mese.