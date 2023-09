Ventenne indagato per violenza sessuale dopo la denuncia della ex fidanzata

Genova. Un 20enne di nazionalità marocchina è indagato dai carabinieri per presunta violenza sessuale ai danni della ex fidanzata, una donna di 30 anni.

La donna, domenica sera si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera denunciando di essere stata violentata dal suo ex fidanzato. Immediato è scattato il protocollo che prevede accertamenti medici rapidi e, contemporaneamente, la chiamata al 112 per far scattare la denuncia.

All’ospedale sono arrivati i carabinieri della stazione della Maddalena. Ai militari dell’arma la 30enne ha raccontato di essere stata attirata a casa dell’ex fidanzato con una scusa e lì sarebbe scattata la violenza.

L’uomo è stato al momento denunciato a piede libero. Indagini in corso.