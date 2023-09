Venerdì 29 settembre alla Fratellanza di Pontedecimo cena solidale in vista della “Via maestra”

Genova. Venerdì 29 settembre 2023 alle ore 19.30 presso la Società di Mutuo Soccorso “La Fratellanza” in via Isocorte 13 a Pontedecimo, si terra la cena solidale dal titolo “La via Maestra. Insieme per la Costituzione”.

Il prossimo 7 ottobre si terrà una grande manifestazione nazionale a Roma per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

È “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione”, mobilitazione lanciata da più di 100 associazioni e reti, che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile, tra cui anche la Cgil.

La cena di sottoscrizione per raccogliere fondi per la trasferta è stata organizzata grazie alla collaborazione della società di Mutuo Soccorso la Fratellanza.

A partire da una sottoscrizione minima di 15 euro si potrà gustare un menù che comprende spaghetti all’amatriciana, polpettone e torta di verdura, dolce. Le bevande sono escluse.