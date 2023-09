Valle Scrivia, residenti sul piede di guerra per l’automedica fissa: “Non possiamo sentirci male nel weekend e dopo le 20”

Genova. Residenti della Valle Scrivia sul piede di guerra per il servizio di automedica. Dopo sei anni di sperimentazione in cui il servizio è stato svolto solo nei giorni feriali, dalle 8 alle 20, i cittadini chiedono che venga istituzionalizzato 24 ore su 24 e che venga garantito anche nel weekend, una mobilitazione arrivata anche in consiglio regionale con un’interrogazione del consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa.

Dal 2017 la Valle Scrivia usufruisce di un servizio di automedica e primo intervento fornito da Genova Soccorso ed effettuato dalle associazioni Valle Scrivia e Croce Verde busallese e casellese, attivo 12 ore al giorno per cinque giorni la settimana. Il servizio era partito in via sperimentale dopo la chiusura del pronto soccorso di Busalla, ed è stato rinnovato di anno in anno, con qualche battuta di arresto, senza arrivare a una vera e propria istituzionalizzazione e un richiesto potenziamento. La lista civica Patto per Busalla e la Valle Scrivia, insieme con Busalla Informa, ha portato avanti una mobilitazione per chiedere appunto a Regione e Asl di estendere il servizio anche al fine settimana, garantendolo 24 ore su 24, e convocato un’assemblea pubblica per giovedì 14 settembre. Nel frattempo però la Regione sembra avere chiarito la propria posizione: tenendo conto degli interventi svolti con l’elisoccorso, complice la conformità del territorio, anche se si sta valutando di potenziarlo, “si ritiene che il servizio offerto garantisca già una copertura adeguata e tempestiva”.

“Doccia fredda sull’assemblea pubblica di giovedì 14 organizzata dalla pagina social Busalla Informa e dalla Croce Verde Busallese – fanno sapere da Patto per Busalla e la Valle Scrivia – La risposta all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea condivisa che sollecitava il potenziamento del servizio di Automedica in Valle Scrivia è arrivata dal Consiglio regionale. Si prende atto, certo, dei 289 interventi nell’ultimo anno e delle difficoltà orografiche della nostra valle ma, in sostanza, si dice che per ora va bene così”.

Rinnovato quindi l’appello, rivolto ai cittadini, a partecipare all’assemblea: “Non possiamo permetterci di stare male al sabato alla domenica e nei giorni festivi e non dopo le 20.00 – sottolineano da Busalla Informa – Un motivo valido per partecipare e iniziare un percorso condiviso per riportare una sanità dignitosa in Valle Scrivia. Partecipate numerosi”.