Val Fontanabuona, trovato cadavere sulla provinciale: accertamenti in corso

San Colombano Certenoli. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sul cadavere trovato lunedì pomeriggio lungo la strada provinciale 42 poco dopo la frazione Romaggi di San Colombano Certenoli, in val Fontanabuona.

Si tratta di un uomo tra i 70 e gli 80 anni, notato accasciato lungo la strada da alcuni passanti. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi, automedica e ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, ma quando gli operatori hanno raggiunto la provinciale non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno recuperato la salma soltanto in tarda serata.

Stando ai primi accertamenti la causa della morte sarebbe un malore, ma le indagini sono in corso. Dell’accaduto è stato informato anche il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia per chiarire appunto le cause della morte.